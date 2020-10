Google Play Pass w Polsce. Darmowy okres próbny i subskrypcja za 22,99 zł miesięcznie

Udostępnij:

Google Play Pass wchodzi na polski rynek. Użytkownicy Androida, którzy są zainteresowani mobilnymi grami i ciekawymi aplikacjami, mogą więc zdecydować się na opłacanie abonamentu, by zyskać dostęp do do setek gier i aplikacji. Chodzi o programy bez reklam i zakupów wewnątrz aplikacji.

Na początek oferowany jest darmowy okres próbny, zaś potem abonament Google Play Pass można opłacać na dwa sposoby. W przypadku miesięcznego rozliczenia pobierana kwota to 22,99 zł, ale dużo bardziej opłaca się subskrypcja roczna, za którą trzeba zapłacić 139,99 zł – zamiast ponad 275 złotych, jak wyszłoby z comiesięcznego opłacania Play Pass przez rok.

Co ważne, Google podaje, że administratorzy Play Pass mogą udostępniać swoją subskrypcję innym członkom rodziny (maksymalnie 5 osobom) na takiej samej zasadzie, jak w przypadku Biblioteki rodzinnej Google Play. Każdy użytkownik zyskuje wówczas własny dostęp, w efekcie czego działania poszczególnych osób nie mają wpływu na doznania czy propozycje sugerowane pozostałym.

Google zaznacza, że w Play Pass co miesiąc będą się pojawiać nowe pozycje. W bazie już teraz można znaleźć takie gry jak Sonic the Hedgehog, Monument Valley, Terraria czy Star Wars: Knights of the Old Republic, a poza tym LIMBO, This War of Mine czy Teslagrad. Do końca tego roku w Play Pass będzie też dostępna między innymi seria Worms studia Team17.

Więcej o Google Play Pass można przeczytać na oficjalnej, polskojęzycznej stronie. Aby zacząć korzystać z Play Pass, konieczne jest zarejestrowanie się z poziomu urządzenia mobilnego (opcja dostępna jest w menu Sklepu Play).