Google pokazuje zachowanie ludzi podczas pandemii. W raporcie uwzględniono Polaków

Google opublikował niedawno raport pokazujący, jak zmieniło się nasze zachowanie w związku z trwająca pandemią. COVID-19 Community Mobility Report przedstawia również informacje o Polakach. I wygląda na to, że całkiem poważnie podeszliśmy do sytuacji.

Raport dotyczy 131 państw, w tym również Polski. Skupimy się głównie na danych dotyczących naszego kraju. W raporcie wyselekcjonowano także szczegółowe informacje dla poszczególnych województw. Google przeanalizował zmiany w odwiedzaniu przez nas konkretnych lokalizacji i podzielił je na 6 sekcji.

Retail & recreation - miejsca rozrywkowe jak restauracje, kawiarnie, kina, centra handlowe czy obiekty kulturowe

Grocery & pharmacy - sklepy spożywcze i apteki

Parks - parki miejskie, plaże, parki narodowe

Transit stations - transport publiczny

Workplaces - miejsca pracy

Residential - domy

Google zebrał dane od 16 lutego do 28 marca 2020 roku. Zostały opracowane głównie na podstawie lokalizacji z Google Maps. Pierwsze spadki w odwiedzaniu miejsc publicznych widać w Polsce w okolicach 10 marca. To spadek o 59 proc. w stosunku do wartości bazowej, czyli średniej w przypadku sklepów i aptek.

Wyraźnie widać, że Polacy dużo rzadziej wychodzą z domów. Około 8 marca widać natomiast znaczny skok w odwiedzaniu sklepów, aptek oraz centrów handlowych. To te kilka dni, kiedy Polacy robili zapasy, a półki w supermarketach były praktycznie ogołocone. Zaledwie 13 proc. częściej siedzimy w domach - wynika z raportu Google.

Do pracy jeździmy 36 proc. rzadziej. Tutaj jednak nie sugerowałbym się tą liczbą, a raczej spojrzał na statystyki komunikacji miejskiej, czyli spadek o 71 proc. Liczba podawana w kategorii "workplace" może być zaniżona. Część z Polaków straciła pracę w miejscach takich jak centra handlowe, restauracje czy inne punkty usługowe. Google może zliczać odwiedzanie tych miejsc w statystykach "Retail & recreation" wliczając pracowników.

Jak Polska wypada na tle innych państw? Jest dobrze

Polacy spełnili swój obowiązek i zostali w domach. Wychodzimy znacznie rzadziej, a jak wyglądamy na tle innych państw zmagających się z pandemią koronawirusa? Sprawdziliśmy raporty dla Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych. Jak widać w poniższej tabeli, jest całkiem nieźle.

Na przykładzie Stanów Zjedoczonych da się zauważyć, jak ignorowanie zagrożenia i wychodzenie z domu mogło przełożyć się na rozwój pandemii. W momencie pisania artykułu w USA potwierdzono już ponad 311 tysięcy przypadków. To prawie 1/4 wszystkich zachorowań na COVID-19 na świecie.

Wartości bazowe, czyli średnia została wyliczona na podstawie danych z okresu od 5 stycznia do 6 lutego 2020 roku. Raport przedstawia informacje sprzed kilku tygodni, ponieważ opracowanie go było bardzo czasochłonne. Dane zebrano jedynie z urządzeń, które mają włączoną historię lokalizacji Google. W dowolnej chwili można ją wyłączyć, a także usunąć wcześniej zapisane dane z chmury.

Wszystkie raporty COVID-19 Community Mobility Report znajdziecie pod tym adresem. Interesujące was państwo możecie wyszukać wpisując jego nazwę w języku angielskim. Szczegółowy raport dla Polski znajdziecie tutaj.