Google pozbawiło prawicowe portale reklam. Powód? Rasizm i promowanie przemocy

Już raz w Polsce mieliśmy w 2013 r. głośny na całą Europę przypadek ("Remuszko przeciwko Polsce") odmawiania publikacji reklam przez wydawnictwa. Niby jest to wolny rynek, ale publikacje nie mają obowiązku utrzymywania biznesu w ten sposób, gdy mają jakieś obiekcje. Coś podobnego przydarzyło się teraz firmie Google.

Gigant pozbawił właśnie jedną skrajnie prawicowe strony The Federalist i ZeroHedge możliwości zarabiania pieniędzy z reklam Google Ads.

Co takiego zdaniem Google'a zrobiły te dwa serwisy, aby sobie na taką reprymendę zasłużyć? Według firmy z Mountain View tworzyły zawartość "promującą nienawiść, nietolerancję, brutalne zachowanie i dyskryminację względem osób odmiennej rasy" i używały jej do czerpania zysków z reklam.

W świetle warunków świadczenia usług, jest to czyn niedopuszczalny. Zarówno The Federalist, jak i ZeroHedge tworzyły w ostatnim czasie wiele wpisów obrzucających błotem akcję "Black Lives Matter". Ten drugi z portali nazwał tę inicjatywą "rewolucją stworzoną przez CIA z kieszeni Sorosa".

Our policies do not allow ads to run against dangerous or derogatory content, which includes comments on sites, and we offer guidance and best practices to publishers on how to comply. https://t.co/zPO669Yd0p