Facebook: bunt pracowników. Sądzą, że Zuckerberg przyczynia się do wzniecania przemocy

Niedawno po raz pierwszy w historii Twitter postanowił poddać weryfikacji faktów słowa Donalda Trumpa. Platforma zrobiła to nawet kilkukrotnie, a w międzyczasie wprawiła prezydenta USA w furię. Trump bowiem podpisał rozporządzenie wykonawcze, które miałoby ograniczyć tego typu działania platform społecznościowych.

Postępowanie Twittera zebrało jednak pozytywny odzew. Natomiast pracownikom Facebooka nie spodobało się to, że Mark Zuckerberg nie robi nic w kwestii dezinformacji płynącej od Trumpa. Zainicjowali właśnie "wirtualny protest".

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!