Google usunął 104 aplikacje ze Sklepu Play. Wykradały prywatne dane użytkowników

W lutym Google usunął ze Sklepu Play 600 aplikacji należących do firmy Cheetah Mobile, które pobrano aż 4,5 miliarda razy. W sposób niezgodny z regulaminem zalewały użytkowników reklamami. Teraz mamy kolejną, bardzo podobną sytuację, dotyczącą 103 aplikacji pobranych 69 milionów razy.

Tego samego miesiąca, kiedy miejsce miało usunięcie 600 aplikacji Cheetah Mobile, eksperci wykryli kolejne złośliwe aplikacje, zaprojektowane przez deweloperów z Chin. 24 programy stworzone przez Shenzen HAWK, chińską nieoficjalną sieć programistów, zostały zainstalowane łącznie 382 miliony razy.

Teraz, a konkretniej w ubiegłym tygodniu, eksperci wykryli kolejne 103 złośliwe aplikacje. Jak opisuje to Forbes, należały do "tajnej sieci fałszywych 25 deweloperów, mającej źródło w Chinach". Łącznie, 103 aplikacje zainstalowano 69 milionów razy. Do wczoraj, Google usunął tylko część z nich. Dziś już wszystkie zostały zablokowane.

Czym skutkowało zainstalowanie tych aplikacji na smartfonie?

Aplikacje stosowały popularną praktykę tzw. farmy danych. To prosty rodzaj zarobku dla deweloperów, bo agencje marketingowe płacą za różnego rodzaju informacje o użytkownikach nawet dziesiątki milionów dolarów. 103 aplikacje stworzone przez chińską sieć pobierały dane użytkowników.

Instalujący je użytkownicy wykazali się brakiem ostrożności. Aplikacje oficjalnie prosiłby o dostęp do lokalizacji, aparatu, mikrofonu, ale nie tylko. Poniżej zobaczycie sami. Część z nich nie miała praktycznego powodu, aby ich wymagać. Aplikacje gromadziły dane użytkowników, a następnie wysyłały je na jeden wspólny serwer.

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE - 53

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE - 44

android.permission.CAMERA - 32

android.permission.READ_PHONE_STATE - 28

android.permission.RECORD_AUDIO - 24

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION - 10

android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION - 7

android.permission.WRITE_CONTACTS - 3

android.permission.READ_CALENDAR - 2

android.permission.CALL_PHONE - 2

android.permission.USE_SIP - 1

android.permission.BODY_SENSORS - 1

Jak podają eksperci z Cyber News, którzy dokonali odkrycia, większość z nich była po prostu klonami innych popularnych aplikacji. To programy służące do edycji zdjęć, wideo, VPN, mody do gier, kalkulatory itp. Doświadczonym koderom wystarczyło dosłownie kilka minut, czy godzin, aby dokonać w nich zmian, dzięki którym będą pobierać dane użytkowników.

Grupa oszustów głównie pochodząca z Chin stosowała dość prostą taktykę. 25 fałszywym deweloperom nadano dość standardowe imiona i nazwiska, a także ich adresy e-mail stworzono w podobnym stylu. Każda z witryn internetowych, które podawano, linkowała bezpośrednio do jednej wspólnej strony. Polityka prywatności zapisana u każdego z deweloperów różniła się jedynie imieniem i nazwiskiem. Ciekawostka - wśród fałszywie nazwanych deweloperów, znalazły się takie smaczki jak Kylian Mbapee (francuski piłkarz) czy Lukas Podolskies, co pewnie miało nawiązywać do Lukasa Podolskiego.

Lista aplikacji zgłoszonych przez Cyber News: