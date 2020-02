Google usunął 600 aplikacji ze Sklepu Play. Pobrano je ponad 4,5 miliarda razy

Udostępnij:

Kolejne 600 aplikacji zniknęło ze Sklepu Play. Nikogo już to chyba nie dziwi, ale w głowie pojawia mi się pytanie ile jeszcze, Google? Wygląda na to, że dużo. Pewien chiński deweloper po raz kolejny pozwolił sobie zalewać użytkowników reklamami. I to w aplikacjach, które łącznie pobrano 4,5 miliarda razy.

Dziennie ze Sklepu Play pobiera się miliardy aplikacji. Wśród nich znajduje się różnego rodzaju oprogramowanie, w tym czasami jest to malware. Najczęściej, tak jak opisywanym przypadku, jest to adware, czyli aplikacje zmuszające użytkowników do oglądania reklam. Prędzej czy później są wykrywane, a ich twórcy banowani. Tylko co z tego, skoro po chwili pojawiają się kolejne.

Google usuwa aplikacje firmy Cheetah Mobile już kolejny raz

Cheetah Mobile to chińska firma tworząca aplikacje mobilne praktycznie każdego rodzaju. W styczniu 2017 roku ich aplikacje były jednymi z najpopularniejszych w Sklepie Play z ponad 634 milionami aktywnych użytkowników. Rok później okazało się, że część z nich zmuszała użytkowników do oglądania reklam. A firma na tym ładnie zarabiała.

Wkrótce firmę ukarano, ale jak widać chińskim deweloperom to nie przeszkodziło. Teraz wykryto identyczny rodzaj nieprawidłowości w kolejnych 45 aplikacjach od Cheetah Mobile. Łącznie pobrano je aż 4,5 miliarda razy. Niestety, Google z niewyjaśnionych powodów nie opublikowało listy aplikacji w swoim wpisie na blogu.

Jednak część z nich udało mi się znaleźć w ciągu kilku sekund, co było oczywiste przy tak dużej liczbie pobrań. Cheetah Mobile na własnej witrynie internetowej chwali się swoimi dokonaniami. Największym sukcesem firmy jest aplikacja Clean Master, którą łącznie pobrano ponad 3 miliardy razy. Nie jest już dostępna w Sklepie Play Google. Clean Master w nielegalny sposób wyświetlał reklamy, przeszkadzając użytkownikom w korzystaniu z jego funkcji.

Druga najpopularniejsza aplikacja firmy Cheetah Mobile to Security Master, łącznie pobrana ponad 1,1 miliarda razy. W jej opisie twórcy chwalą się, że usuwa 30 proc. więcej śmieci niż inne aplikacje. O ironio, sama okazała się być śmieciem. Nie znajdziemy jej już w Sklepie Play Google. Analogicznie było z kolejną aplikacją CM Launcher pobraną 300 milionów razy.

Google usunęło 600 aplikacji, a 45 z nich należało do Cheetah Mobile. I chociaż to nie pierwszy raz, kiedy chiński deweloper został ukarany, to firmie nie zablokowano możliwości dodawania oprogramowania. Cheetah Mobile nadal widnieje w Sklepie Play.