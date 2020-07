Huawei Wi-Fi AX3 – pierwsze routery z Wi-Fi 6 Plus. Tańszy za niecałe 250 złotych

Udostępnij:

Huawei wprowadza na rynek nowe routery z serii AX3 w standardzie Wi-Fi 6, w tym przypadku z dopiskiem Plus, który ma wskazywać na autorski zestaw dodatkowych funkcji przekładających się na lepszy zasięg. Dwa zaprezentowane modele różnią się zastosowanym procesorem i – co oczywiste – ceną. Tańszą wersję wyceniono na niecałe 250 złotych, a dodatkową zachętą do zakupu ma być uruchomiona przedsprzedaż.

Huawei AX3 Dual-core, czyli tańszy router, wyposażono w dwurdzeniowy procesor, który pozwala obsłużyć jednocześnie kilkanaście podłączonych urządzeń. Jak podaje Huawei, zastosowany standard Wi-Fi 6 Plus pozwala osiągnąć wyższą wydajność wydajność i jakość połączenia: nawet trzykrotnie szybszy przesył danych w porównaniu do wcześniejszego standardu oraz o 60 proc. niższy poziom zakłóceń i opóźnień. Łączna, teoretyczna prędkość przesyłu danych na obydwu pasmach to 3000 Mb/s.

Nowe routery Huawei AX3 są minimalistyczne, fot. materiały prasowe.

Drugi router to Huawei AX3 Quad-core z czterordzeniowym procesorem umożliwiającym transmisję wielu strumieni danych jednocześnie dzięki technologii OFDMA. Zastosowano w nim także cztery wzmacniacze sygnału (po dwa na pasmo). Pozwalają one tworzyć sieć Mesh dla kilku routerów Huawei. Łączna, teoretyczna prędkość przesyłu na obydwu pasmach także tutaj wynosi 3000 Mb/s.

Co ciekawe, w obydwu routerach zastosowano trzy tryby zasilania, które różnią się efektywnością sieci bezprzewodowej, ale pozwalają zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. Obydwa mają też jeden port WAN i trzy złącza LAN. Wszystkie są gigabitowe.

Przedsprzedaż już trwa

Sugerowana cena tańszego Modelu AX3 Dual-Core to 249 złotych. Huawei AX3 Quad-core został natomiast wyceniony na 399 złotych.

Aby zachęcić klientów do zakupu, Huawei uruchomił przedsprzedaż, która trwa od 17 lipca do 2 sierpnia. Osoby, które w tym czasie zdecydują się kupić jeden z nowych routerów, będą mogły za symboliczną złotówkę dokupić opaskę sportową Huawei Band 3e lub Huawei Power Bank CP11QC o pojemności 10000 mAh.

Przedsprzedaż dostępna jest w sklepie internetowym Huawei i sklepie Huawei Warszawa w Westfield Arkadia, a także w sklepach partnerskich: AB FOTO, Aetka24, Empik, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele.net, My Center, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom.