IDC: rekordowa sprzedaż komputerów w 2020 roku

Jak podaje firma analityczna IDC, sprzedaż komputerów PC rośnie rekordowo, a czwarty kwartał 2020 roku to niebotycznie wysoki wzrost sprzedaży o 26,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego rokiem. Analitycy z IDC opublikowali wstępne wyniki globalnej sprzedaży.

Wraz z pandemią, która wydaje się nie mieć końca, zainteresowanie konsumentów kategorią tradycyjnych komputerów PC rośnie w tempie geometrycznym. Biorąc pod uwagę terminologię tego pojęcia - warto przypomnieć, że kategoria obejmuje zarówno komputery stacjonarne, stacje robocze, jak i notebooki. Specjaliści z International Data Corporation podkreślają znaczenie pandemii, jako główną przyczynę rekordowego wzrostu sprzedaży.

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, w czwartym kwartale 2020 r., światowe dostawy wzrosły o 26,1 proc. rok do roku do poziomu 91,6 mln sztuk.

Wyniki za cały ubiegły rok są równie imponujące - analizowana kategoria urządzeń wzrosła o 13,1 proc. (rok do roku), przy czym głównymi katalizatorami rekordowej sprzedaży była zdalna nauka i praca, które wpłynęły na zmianę podejmowanych przez konsumentów decyzji.

Wynik rekordowej sprzedaży w IV kwartale znacznie wpłynął na finalne liczby. Globalny wynik to ponad 300 mln wyprodukowanych komputerów, a kategoria urosła o 13 proc. w porównaniu do roku 2019. Komputery zwyczajnie były niezbędne przy takim trybie życia - wynika ze wstępnych wyników International Data Corporation.

Kto liderem?

Wiodąca para producentów, HP i Lenovo to łącznie prawie połowa globalnych dostaw. Dell z pozycją nr 3 znacznie już odbiega od liderów rynku. Jedynie Apple - posiadając grono stałych entuzjastów OS`a - pozostaje liczącym się graczem, a nowości produktowe pozwoliły Jabłuszku pochwalić się rekordowym wzrostem dostaw (30 proc.) w ubiegłym roku. Również postawa "budżetowych" klientów i fanów marki Acer, doprowadziła do umocnienia pozycji i rekordowego wzrostu tego producenta (ok. 23 proc. rok do roku). Acer niewątpliwie przetrwał w tym elitarnym gronie.

Zerkając na dane sprzedaży z przeszłości, ostatni raz na rynku komputerów osobistych odnotowano roczny wzrost na zbliżoną skalę w 2010 r., - wtedy to rynek urósł o 13,7 proc. Jednak wiele się zmieniło w ciągu dziesięciu lat - w tym sześć lat spadku dostaw kategorii PC, łącznie z tendencją do płaskiego wzrostu. Pytanie brzmi, jak długo potrwa taki boom sprzedażowy?