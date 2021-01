Idą podwyżki. Microsoft podnosi opłaty za subskrypcję Xbox Live Gold

Udostępnij:

Jeśli masz Xboksa i grasz przez internet, szykuj się na wzrost kosztów. Przynajmniej w pewnych przypadkach, bo tym razem wszystko zależy od tego, jaki abonament wykupujesz.

Microsoft podnosi cenę subskrypcji Xbox Live Gold do 10,99 dol. za miesiąc i 29,99 dol. za kwartał, czyli odpowiednio o 1 dol. oraz 5 dol., ogłoszono. Nie wiadomo jeszcze, jak te ceny wpłyną na Polskę, gdzie opłata wynosi 29 lub 79 zł, ale jedno jest pewne: będzie drożej.

Na nieszczęście posiadaczy Xboksa, przez to będzie także znacznie drożej niż w przypadku konkurencyjnego PlayStation. Abonament PS Plus można wykupić bowiem za 60 dol. (240 zł), a często nawet taniej, korzystając z licznych promocji bądź kart przedpłaconych. Wydaje się jednakowoż, że Microsoft dobrze wie, co robi.

Krótko: masz kupić Game Passa

Dotychczas usługa Xbox Live Gold, umożliwiająca granie w sieci, kanibalizowała się niejako z usługą Xbox Game Pass, która oprócz tego daje dostęp do biblioteki ponad 100 gier.

Abonament Game Pass Ultimate kosztuje dokładnie 54,99 zł za miesiąc, więc patrząc na bezwzględną opłacalność, wypada korzystniej od Live Gold. Najwyraźniej jednak zdaniem Microsoftu różnica wciąż była zbyt duża. Tak, że niektórzy nie chcieli dopłacać do droższej opcji. Niniejszym oczywiście margines jest coraz bardziej zacierany.

Z kwestii technicznych warto wiedzieć, że aktywnym subskrybentom Microsoft daje 45 dni aż wyższa kwota zacznie być pobierana z konta. I tak, ostatecznie granie online na Xboksie będzie droższe, ale tylko dla tych, którzy dotąd wybierali opcję oszczędną.