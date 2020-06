Intel Lakefield oficjalnie. Takich procesorów jeszcze nie widzieliśmy

Udostępnij:

Dzisiaj, 10 czerwca 2020 roku, do sprzedaży oficjalnie trafiają procesory Intel Core "Lakefield". Są to układy x86, ale z rdzeniami dwóch typów, co przypomina koncepcję ARM big.LITTLE. Napędzą najsmuklejsze laptopy i tablety klasy premium.

Intel Core "Lakefield" produkowane są w technologii Foveros 3D, która pozwala układać poszczególne elementy czipu w stosie. Niczym klocki LEGO.

W ten sposób w filigranowym układzie o wymiarach 12 x 12 x 1 mm zmieszczono jeden wysokowydajny rdzeń Sunny Cove (ten sam co w Intel Core "Ice Lake"), cztery energooszczędne Tremont i całą logikę platformy, w tym kartę sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 i modem LTE. A do tego jeszcze pamięć DRAM. Przy czym część wykonawcza powstaje w najnowszym procesie litograficznym klasy 10 nm.

Trochę jak ARM big.LITTLE, ale...

Oficjalnie technika przełączana rdzeni nosi nazwę Intel Hybrid Technology, a producent, jak twierdzi, może dzięki niej umożliwić swym partnerom zmniejszenie urządzeń o 56 proc., przy redukcji wymiarów samej płyty głównej o 47 proc. Mówiąc wprost, najsmuklejsze i najlżejsze urządzenia mają być jeszcze smuklejsze i lżejsze niż dotychczas. I zużywać mniej energii, bo "Lakefield" w spoczynku wymaga zaledwie 2,5 mW mocy, a maksymalne TDP to 7 W.

Ponadto, unikatową cechą nowości w swojej klasie jest możliwość obsłużenia aż dwóch wewnętrznych ekranów, przez co należy rozumieć gotowość na konstrukcje dwuekranowe. Bez konieczności stosowania multiplekserów i jakiejkolwiek innej gimnastyki.

A jak sprawę dwóch różnych typów rdzeni rozwiązana od strony programowej? Inaczej niż w ARM – bo tam bloki wysokowydajny i energooszczędny działają wymiennie, a w przypadku Intel Hybrid Technology dyspozytor ma rozdzielać zadania na bieżąco, uwzględniając całość dostępnych zasobów. Ponoć Microsoft jest już na to przygotowany.

Intel Core "Lakefield"—specyfikacje modeli

Premierowo do sprzedaży trafią dwa modele układów "Lakefield", Core i5-L16G7 oraz Core i5-L16G4, różniące się przede wszystkim wydajnością zintegrowanej grafiki. Pierwszy ma 64 jednostki wykonawcze, drugi zaś – 48. Do tego dochodzi też wyższe taktowanie. Szybsza jednostka pracuje z częstotliwością 1,4-1,8 GHz i może przyśpieszyć do 3 GHz na pojedynczym rdzeniu, wolniejsza z kolei oferuje przedział 0,8-1,3 GHz i 2,8 GHz turbo.

Poza tym jednak mówimy o bliźniaczo podobnym sprzęcie: łącznie pięć rdzeni, 4 MB pamięci podręcznej, taktowanie GPU równe 500 MHz, kontroler LPDDR4X-4267.

W tej chwili wiemy, że "Lakefield" trafi na pokład co najmniej dwóch sprzętów. Jeden to składany Lenovo ThinkPad X1 Fold, drugi natomiast – bardziej klasyczny Samsung Galaxy Book S.