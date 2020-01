Intel ma już dyski na PCI Express 4.0, ale nie ma do nich procesora ani chipsetu

Zachodni dziennikarze dokonali intrygującego odkrycia, które pokazuje w jaki sposób mogą krzyżować się mapy wydawnicze różnych produktów Intela. Okazuje się, że producent już od pewnego czasu dysponuje nośnikami na PCI Express 4.0, ale z jakiegoś powodu ich nie wydaje. Z jakiego? Zapewne dlatego, że nie oferuje platformy mogącej z nich w pełni skorzystać.

Sprawa dotyczy dysków Optane z beztranzystorowymi pamięciami 3D XPoint drugiej generacji, które są zarazem pierwszą generacją tych modułów tworzoną bez wsparcia ze strony Microna.

Intel zapowiadał nowe dyski Optane, Alder Stream, już parę miesięcy temu, ale bez wdawania się w szczegóły techniczne. Tymczasem jeden z inżynierów biorących udział w projekcie, Frank Ober, wyznał na Twitterze, że nowość rzeczywiście wspiera PCIe Gen 4. Mimo wszystko przekaz medialny został mocno ograniczony i właściwie nie wiemy co dalej. Poza tym, że nośniki kiedyś w końcu się pojawią i będą ponoć szybsze od obecnych.

@glcst would you like to test on gen2 pcie 4 capable optane ssd to see your code's potential? Then I can set that up for you. Send me a private email when you are ready... @axboe has his own...