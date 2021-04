Intel safanduła, a ktoś powinien właśnie stracić pracę

Ciężko bowiem inaczej skomentować sytuację, w której wielka korporacja wydaje nowy sprzęt, ale zapomina o opublikowaniu do niego sterowników.

Brzmi niewiarygodnie? A jednak. Tak właśnie Intel zrealizował premierę procesorów Rocket Lake-S, które, mimo iż są dostępne w sprzedaży od 30 marca, cały czas nie doczekały się sterowników obsługujących zintegrowany układ graficzny.

To znaczy, sterownik istnieje, bo otrzymali go dziennikarze przygotowujący premierowe testy nowych układów. Tylko, ktoś zapomniał udostępnić paczkę konsumentom, zauważył Adored TV.

Odpowiednich plików nie ma ani na stronie Intela, ani w repozytoriach producentów płyt głównych. Krótko mówiąc, nabywcy Rocket Lake'ów, chcąc skorzystać z iGPU – a to obecnie wcale nie takie rzadkie, patrząc na dostępność grafik samodzielnych – muszą cierpliwie czekać, aż Intel się obudzi. Ewentualnie liczyć, że wspomoże ich któryś z dziennikarzy.

Few weeks from now