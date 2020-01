Intel wciąż zarabia krocie, na przekór problemom z dostawami i sukcesom rywala

Udostępnij:

Choć mogłoby wydawać się, że regularne problemy z dostawami towaru w połączeniu z sukcesami konkurencji nie są najlepszymi warunkami do prowadzenia biznesu, Intel radzi sobie lepiej niż dobrze. Tak przynajmniej wynika z opublikowanego właśnie raportu finansowego za IV kwartał 2019 roku, w którym widnieją niemalże same wzrosty.

Spółka osiągnęła w IV kwartale przychód w wysokości 20,2 mld dol., co oznacza wzrost na poziomie 8 proc. rok do roku, a jednocześnie nieco przekracza oczekiwania analityków, którzy spodziewali się około 19,23 mld dol. Tymczasem przychód za cały rok 2019 to rekordowe 72 mld dol., przy wzroście 2 proc. w stosunku do 2018 roku – w dużej mierze dzięki działom centrów danych i komputerów stacjonarnych.

A jak przedstawia się podział na poszczególne departamenty?

Client Computing Group – 10 mld dol. (+2 proc.)

Data Center Group – 7,2 mld dol. (+19 proc.)

Internet of Things Group – 920 mln dol. (+13 proc.)

Non-Volatile Memory Solutions Group – 1,2 mld dol. (+10 proc.)

Programable Solutions Group – 505 mln dol. (-17 proc.)

Data-centric Mobileye – 240 mln (+31 proc.)

Jak widać, stracił tylko dział odpowiedzialny za FPGA. Wszystkie inne sekcje, w tym Client Computing Group, czyli sprzęt konsumencki, jedynie rosły.

Co za tym idzie, Intel osiągnął też rekordowy zysk netto, równy 6,9 mld dol., odnotowując pod tym względem aż 33-proc. wzrost rok do roku. Mało tego, przedsiębiorstwo przekroczyło też szacunkowy wskaźnik zysk na akcję, który ostatecznie wyniósł 1,58 dol., w odniesieniu do oczekiwanych 1,23 dol. I to czwarty rok z rzędu, kiedy firma przeskakuje oczekiwany wskaźnik EPS.

Jeśli chodzi o wolne przepływy pieniężne, Intel wygenerował 9,9 mld dol. w gotówce z operacji, wypłacił dywidendy w wysokości 1,4 mld dol. i wykorzystał 3,5 mld dol. na wykup 63 mln akcji. Teraz spółka deklaruje utrzymanie marży brutto i przychód 73,5 mld dol. za rok 2020.

Jakby nie patrzeć, wszystko to oznacza, że biznes idzie zgodnie z planem – a może nawet lepiej niż zakładał plan. I można się śmiać na przykład z dyrektora generalnego Boba Swana, który pokrętnie tłumaczy, dlaczego Intel nie zamierza wdawać się w szermierkę z AMD. Można też wytykać niebieskim naciągane slajdy. Niemniej jednak ich taktyka okazuje się piekielnie skuteczna.