Jaki sprzęt i aplikacje kryje nowoczesny, polski salon. Badamy naszych czytelników.

Tym razem zapraszamy Was do wypełnienia ankiety związanej z polskim salonem. Jaki sprzęt znajduje się w twoim salonie? Jak spędzasz w nim czas? Czy korzystasz z funkcji smart swojego TV? Te, i inne pytania czekają na Wasze odpowiedzi.

Salon w domu czy mieszkaniu to nasza ostoja gdzie odpoczywamy, relaksujemy się a także oglądamy filmy, gramy w gry czy słuchamy muzyki. Typowy salon od dawna nafaszerowany jest nowymi technologiami, które ułatwiają nam życie codzienne. Ogromne telewizory, audiofilski sprzęt grający i bateria konsol goszczą w niejednym domu. To właśnie w naszym salonie widać niebywały postęp jaki mamy okazję obserwować od dwóch dekad.

(Audio Video Show 2018, autor: Krzysztof Fiedor)

Szczególnie widać to po telewizorach, które ewoluowały od kanciastych, ciężkich pudeł o przekątnej 21 czy 25 cali, do idealnie płaskich modeli LCD o przekątnych od 50 do nawet 100 cali! Do tego widzimy dynamiczny rozwój platform streamingowych, które zrewolucjonizowały konsumpcję filmów, seriali czy muzyki.

Zapraszamy gorąco do wypełnienia naszej ankiety, która pokaże jak wygląda Wasz salon i jak spędzacie w nim czas. Na Wasze odpowiedzi czekamy do końca tygodnia.