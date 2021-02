Karty graficzne GeForce i Radeon stale drożeją. Wszystko przez górników kryptowalut

Udostępnij:

Zakup wymarzonej karty graficznej wygląda w 2021 roku bardziej jak najgorszy koszmar. Tak zwani "scalperzy" świętują, a ceny na eBayu wciąż idą w górę. Dlaczego? Z powodu wydobycia kryptowalut.

Na Allegro czy OLX wcale nie wygląda to lepiej. Aktualnie ceny kart GeForce RTX 3080 w polskich serwisach ogłoszeniowych wynoszą od 7,5 do 10 tysięcy złotych. To więcej niż model RTX 3090 kosztował w dniu premiery. Z kolei za GeForce RTX 3080 płaciliśmy wtedy około 3300 zł. Różnica jest kolosalna.

Wszystko dzięki "scalperom", czyli ludziom masowo kupującym karty graficzne w celach odsprzedania za większą kwotę oraz górnikom kryptowalut, którzy są zdolni zapłacić dużo więcej od ceny sklepowej. Jednocześnie pojawiają się ogromne opóźnienia w dostawach sprzętu, spowodowane następstwami pandemii koronawirusa, czyli między innymi zamykaniem fabryk.

Karty graficzne ciągle drożeją – najlepiej widać to na amerykańskim eBayu

Serwis Tom's Hardware zebrał dane cen sprzedawanych na eBayu kart graficznych z serii GeForce RTX 3000. Informacje następnie wykorzystano do stworzenia wykresów. Widać na nich, jak zaledwie w ciągu miesiąca, ceny niektórych kart graficznych wzrosły nawet o 35 proc. Wzrost jest oczywiście bardziej zauważalny wśród tańszych modeli, ale tak czy inaczej, ogromny.

fot. Tom's Hardware