Katolicy mają swojego Netflixa. Oto Katoflix — co w ofercie?

Serwisów typu VOD w obecnych czasach nam nie brakuje. Koncerny medialne różnego typu widzą w tego rodzaju platformach ogromny potencjał komercyjny i starają się dotrzeć do odbiorców różnego typu, jeśli widzą niezagospodarowane nisze. Doskonałym tego przykładem jest Katoflix, reklamowany jako chrześcijańskie VOD.

Katoflix – Netflix dla katolików

Nową platformę VOD prowadzi krakowskie Studio Katolik, de facto kontrolowane przez Zgromadzenie Zakonne Salwatorianów. Przyświeca mu misja "stworzeni[a] przestrzeni, która wykorzystując siłę przekazu filmowego, będzie prowadziła do Boga". Mottem Katoflixa jest łacińska sentencja "vide opera dei" ("oglądaj dzieła boże"). Działalność serwisu jest oczywiście skupiona na promowaniu katolickich wartości, ale i dystrybuowaniu produkcji niedostępnych w naszym kraju bądź wydanych wyłącznie na płytach DVD.

Tak wygląda strona główna platformy Katoflix, fot. Katoflix

Z Katoflix, poza katolickimi dystrybutorami, podpisało umowy między innymi Kino Świat, SPI International Polska (właściciel Kino Polska, Filmbox oraz współwłaściciel Stopklatka TV) oraz Mayfly.

Serwis Katoflix może być alternatywą dla osób, które czują się, że treści promowane przez dużych dostawców VOD są sprzeczne z ich wartościami religijnymi. Na przykład serial Netflix Mesjasz w nietypowy sposób podchodzący do tematyki Jezusa, spotkał się z falą krytyki środowisk zarówno chrześcijańskich, jak i muzułmańskich. Inna sprawa, że powstały one, jak to często w takich przypadkach bywa, bez obejrzenia produkcji.

Katoflix - co znajdziemy w ofercie?

Katoflix to tzw. serwis TVOD, czyli oferujący jednorazowe wypożyczanie filmów, seriali i dokumentów za stałą stawkę, którą jest tutaj maksymalnie 9,99 zł. Nie jest to więc platforma abonamentowa. Część oferowanych produkcji jest także darmowa, a Katoflix co tydzień ma oferować pięć nowych tytułów.

Gdy wejdziemy na stronę Katoflix, jedną z najbardziej promowanych pozycji jest film Nieplanowane, o tematyce antyaborcyjnej, który został bardzo negatywnie oceniony przez polskich krytyków, ze średnią ocen 2,4/10 wg agregatora recenzji, Mediakrytyk. Inne tytuły dostępne na Katoflixie to m.in. Ocalić Boga, Stracone święta, Boże Narodzenie, Jak własny syn oraz Listopisarz.