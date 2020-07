Koniec 5G od Huawei w Wielkiej Brytanii. Wszelkie nadajniki mają zostać rozebrane

Udostępnij:

Operatorzy sieci komórkowych nie będą mogli współpracować z chińską firmą Huawei przy budowie infrastruktury sieciowej po 31 grudnia 2020 roku. Natomiast wszystkie zainstalowane już urządzenia tej marki mają zostać rozebrane do 2027 roku. To już oficjalny koniec 5G od Huawei w Wielkiej Brytanii, tak jak wcześniej zapowiadano.

Izba Gmin Wielkiej Brytanii podjęła decyzję o całkowitym zabronieniu współpracy z firmą Huawei w sekcji infrastruktury sieciowej. O decyzji poinformował tamtejszy sekretarz stanu ds. cyfryzacji Olivier Downden, a przekazuje ją serwis BBC. Jest ona następstwem przedłużonych przez Stany Zjednoczone sankcji i oskarżeń o zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Jak stwierdził Olivier Downden, pierwszym efektem tej decyzji będzie wydłużenie w czasie wprowadzenia sieci 5G o około rok. "Nie była to łatwa decyzja, ale jest właściwa dla brytyjskich sieci telekomunikacyjnych, naszego bezpieczeństwa narodowego i naszej gospodarki. To ważne zarówno teraz, jak i w przyszłości - powiedział sekretarz.

Blokada Huawei dotyczy tylko nowego sprzętu, a pozostała infrastruktura... może zostać

Brytyjski rząd uważa, że nie ma uzasadnionego powodu, aby usunąć również instalacje nadające w sieci 2G, 3G i 4G dostarczane przez Huawei. Nowa ustawa dotyczy jedynie przyszłego sprzętu, czyli infrastruktury 5G. Ograniczenia dotkną natomiast również dostawców internetu szerokopasmowego. Rząd chce, aby operatorzy całkowicie zrezygnowali z zakupu nowego sprzętu od Huawei, nawet w przypadku światłowodów. To natomiast może się stać w ciągu 2 lat, według Downdena.

Odpowiedź Huawei na decyzję brytyjskiego rządu w sprawie rozwiązań 5G

Po publikacji artykułu otrzymaliśmy od Huawei oficjalne stanowisko w sprawie decyzji brytyjskiego rządu i postanowiliśmy umieścić je w artykule.

"Przyjęliśmy tę decyzję z rozczarowaniem, ale jest ona przede wszystkim złą wiadomością dla każdego, kto w Wielkiej Brytanii korzysta z telefonu komórkowego. Grozi ona przeniesieniem Wielkiej Brytanii na pas powolnego ruchu w kwestiach cyfryzacji, a także podniesieniem kosztów usług i pogłębieniem cyfrowych nierówności. Zamiast dążenia do lepszych rozwiązań, rząd Wielkiej Brytanii obrał właśnie kurs na gorsze, a my zachęcamy go do ponownego rozważenia tej kwestii. Jesteśmy przekonani, że kolejne restrykcje nakładane na Huawei przez USA nie wpłynęłyby na bezpieczeństwo produktów, które oferujemy w Wielkiej Brytanii.

Niestety, kwestia naszej przyszłości w Wielkiej Brytanii została upolityczniona – nie chodzi tu o bezpieczeństwo, a o amerykańską wojnę handlową. Przez ostatnich 20 lat Huawei koncentrował się na łączeniu ludzi i organizacji w Wielkiej Brytanii i jako odpowiedzialna firma będziemy w dalszym ciągu wspierać naszych klientów.

Planujemy przeprowadzenie szczegółowej analizy tego, w jaki sposób dzisiejsze ogłoszenie wpływa na nasz biznes w tym kraju. Deklarujemy również gotowość do współpracy z rządem w celu ustalenia jak Huawei może nadal przyczyniać się do budowania cyfrowej Wielkiej Brytanii" - Edward Brewster, rzecznik prasowy Huawei w Wielkiej Brytanii.