Koniec nadawania przesyłek przez kreator na ekranie Paczkomatów. Wystarczy sięgnąć po aplikację

Nadawanie paczek bezpośrednio przez kreator na ekranie Paczkomatów lada moment przejdzie do historii. InPost zapowiada bowiem, że od 1 kwietnia wyłączy możliwość nadawania przesyłek z wykorzystaniem kreatora na ekranie maszyny. Zamiast tego konieczne będzie użycie aplikacji, w której analogiczna opcja jest już dostępna i – jak dowiedzieliśmy się od Rzecznika InPost – cieszy się ogromną popularnością. Na szczegóły zwrócił uwagę serwis bankier.pl.

"Od 1 kwietnia 2021 roku rozpoczniemy wyłączanie możliwości nadawania przesyłek bezpośrednio w paczkomacie" – brzmi komunikat InPostu cytowany przez serwis bankier.pl. "Nie znaczy to jednak, że wysyłanie paczek z paczkomatu będzie teraz trudniejsze. Wręcz przeciwnie… będzie jeszcze łatwiejsze". To jednak zapewne sprawa dyskusyjna i zależna od przyzwyczajeń klienta. Na ekranie własnego smartfonu z pewnością będzie to jednak "czystsza" operacja, co powinno być istotne w dobie trwającej pandemii koronawirusa.

Od 1 kwietnia nadawanie paczek przy Paczkomacie będzie możliwe tylko z aplikacją InPost, fot. Oskar Ziomek.

Jedynym wyzwaniem będzie więc przekonanie się do korzystania z oficjalnej aplikacji InPost. Ta jednak jest przydatna również (a może przede wszystkim) podczas odbierania przesyłek. Pozwala bowiem na bieżąco śledzić drogę paczek, a później zdalnie otwierać wybrany Paczkomat, bez konieczności dotykania ekranu maszyny. Opisywaną zmianą od 1 kwietnia, InPost chce w praktyce wymusić podobne zachowanie w czasie nadawania paczek.

Decydując się na pobranie aplikacji mobilnej InPost, należy uważać na nieznane źródła. Oszuści regularnie wykorzystują niewiedzę klientów i zachęcają do instalacji fałszywych wersji aplikacji, które służą do wyłudzania danych, a nierzadko są pierwszym krokiem na drodze do kradzieży pieniędzy z konta nieświadomej ofiary. Przez nasz katalog odsyłamy do oficjalnych sklepów z aplikacjami na Androida i iOS-a.

Aktualizacja, godz. 12:30

Jak doprecyzowaliśmy w rozmowie z Rzecznikiem InPost, planowane wyłączenie opcji generowania nowego nadania bezpośrednio na ekranie Paczkomatu nie ma wpływu na pozostałe dostępne metody nadawania. Aplikacja to polecana opcja, jednak wciąż będzie można na przykład samodzielnie wydrukować etykietę w domu i podejść z gotową paczką do maszyny, by ją wysłać.

Aktualizacja, godz. 13:00

Rzecznik InPost poinformował nas dodatkowo, że tylko 1 na 7 paczek jest obecnie nadawana przez kreator na ekranie Paczkomatu, a ostatnio udział ten wyraźnie spada na korzyść aplikacji, stąd decyzja o rezygnacji z udostępniania tej pierwszej metody począwszy od kwietnia.

Oficjalną aplikację InPost Mobile na Androida i iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.