Koronawirus: Microsoft zmuszony do zamknięcia wszystkich swoich sklepów

Wczoraj na łamach dobrychprogramów informowaliśmy o tym, że Apple zamyka wszystkie swoje sklepy (Apple Store) na świecie poza Chinami, gdzie akurat otworzył je ponownie. Microsoft co prawda nie ma aż tylu swoich placówek na świecie, co gigant z Cupertino, ale nie zwalnia go to z odpowiedzialności.

Na terenie całych Stanów Zjednoczonych jest 107 firmowych sklepów Microsoftu. Placówki te znajdują się również poza USA, w Australii, Kanadzie, Portoryko oraz Anglii.

Microsoft ogłosił, że wszystkie filie Microsoft Store będą zamknięte do odwołania ze względu na sytuację dotyczącą koronawirusa COVID-19. Jako że sytuacja dotyczy w największej mierze Ameryki, warto podkreślić, że tamtejszy rząd zaleca ograniczanie zgromadzeń do maksimum 10 osób.

For the safety of our customers and employees, we are closing all global Microsoft Store locations, effective immediately. For help, please visit https://t.co/tzwDaQSY0k. pic.twitter.com/KjMr8TQh3y