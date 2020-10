Krótki test Kia Stinger GT Line: Wspomaganie parkowania i audio Harman Kardon

Udostępnij:

Dzisiejsze samochody są coraz większe (porównując z odpowiednikami sprzed lat w tym samym segmencie) zaś zabiegi stylistyczne w wielu przypadkach mocno ograniczają widoczność. Kia Stinger w odmianie GT Line to bez wątpienia piękne auto, ale manewrowanie nim na ciasnych parkingach jest mocno utrudnione. Jak w takich warunkach spisują się kamery 360 stopni? Sprawdziłem także działanie systemu audio Harman Kardon.

Na rynku pojawiła się już odświeżona odmiana Kii Stinger z udoskonalonymi systemami wsparcia kierowcy oraz wieloma ciekawymi dodatkami w wyposażeniu. Ja zdążyłem jeszcze sprawdzić poprzednią odmianę w wersji GT Line. To topowa wersja wyposażona praktycznie we wszystko, co wówczas dało się zapakować do tego niezwykle ładnego i ciekawego samochodu.

Systemy wspomagające parkowanie

Systemy wsparcia kierowcy DriveWise jest zaawansowanym rozwiązaniem z grupy systemów wspierających kierowcę (ADAS). Wspomaga prowadzącego w trudnych sytuacjach, podnosząc bezpieczeństwo pasażerów i pieszych. Ponadto ogranicza stres do minimum między innymi wspierając przy parkowaniu. Jak wspomniałem, Stinger nie jest małym autem, zaś dość szerokie słupki B i C oraz mocno pochylona szyba tylna znacząco ograniczają widoczność.

Ten problem starają się niwelować szerokokątne kamery umieszczone z przodu, z tyłu oraz w lusterkach. Dzięki temu kierowca widzi obszar wokół pojazdu podczas parkowania i jazdy z prędkością poniżej 20 km/h. Jest również asystent parkowania przodem i tyłem. Układ wykorzystuje sygnały czujników wbudowanych w zderzak przedni oraz tylny i ostrzega o wszystkich przeszkodach. Ponieważ układ podpowiada również kąt skrętu kół, dzięki niemu można bezpiecznie i wygodnie zaparkować nawet na małej przestrzeni.

W praktyce działa to bardzo sprawnie. Obraz jest bardzo dobrze wyskalowany, w trybie 360-stopni nie jest znacząco zniekształcony, choć rozdzielczość i jakość obrazu mogłaby być wyższa. W wielu modelach nawet z niższej półki obraz oferowany przez kamery jest lepszej jakości, ale mam nadzieję, że po liftingu zostało to poprawione. Problem pojawia się również po zmroku – obraz z kamer jest praktycznie nieczytelny.

Zestaw audio Harman Kardon

System nagłośnienia Harman Kardon składa się z 15 głośników o łącznej mocy 720 W. W skład układu wchodzą oczywiście głośniki niskotonowe umieszczone pod fotelem kierowcy i pasażera. Za jakość odtwarzanego dźwięku dba między innymi technologia Clari-Fi, która w czasie rzeczywistym skanuje wszystkie typy skompresowanych plików audio w poszukiwaniu utraconych szczegółów muzycznych, obsługując MP3, AAC, radio satelitarne, YouTube, usługi odtwarzania i strumieniowego przesyłania muzyki etc. Jest także układ QuantumLogic Surround Sound, który stara się wypełnić wnętrze trójwymiarowym, wielowymiarowym dźwiękiem. Tyle charakterystyki producenta. Jak było w praktyce?

Całkiem nieźle, choć dźwięk generowany przez zwykłe radio FM, a nawet DAB nie porywał. Był poprawny, czysty, nie brakowało w nim tonów średnich, a to dość problematyczna umiejętność dla większości samochodowych systemów audio. Nie słyszałem jednak zbyt szerokiej sceny muzycznej. Ot bardzo poprawnie grający system audio klasy średniej. Wrażenia znacząco poprawiały się podczas odtwarzania muzyki z nośników przenośnych lub za pośrednictwem smartfona podłączonego do portu USB (odtwarzanie np. przez Spotify). Dźwięk stawał się o wiele czystszy, nieco bardziej angażujący i z o wiele szerszą sceną.

Podsumowanie

Kia Stinger GT Line to naprawdę świetne auto, choć przed liftingiem czułem odrobinę braki w dziedzinie systemu info-rozrywki czy też gadżetów wspomagających kierowcę. Niby w wyposażeniu nie brakowało niczego, ale wielu konkurentów w tej kategorii dość wyraźnie wyprzedzało Kię Stinger. Być może po niedawnym liftingu nieco odkurzono i ulepszono testowane elementy tj. jakość obrazu z kamer 360 stopni, unowocześniony system info-rozrywki, wzbogacony korektor dźwięku etc.