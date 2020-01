Krótki test LAMAX C9: Kamerka samochodowa z GPS i bazą fotoradarów

Udostępnij:

Kamerki samochodowe, niegdyś produkt raczej mniej spotykany, obecnie znajduje się w średnio co drugim aucie. W tego typu urządzeniach najważniejszym aspektem jest oczywiście jakość nagrywanego materiału. LAMAX C9 to urządzenie oferujące szczegółowy i bardzo wyraźny obraz niezależnie od pory dnia czy nocy. Co jeszcze oferuje urządzenie czeskiego producenta? Odpowiedź na to pytanie poznacie w poniższym tekście.

Świetne wykonanie i interesujący wygląd

Model C9 to najbardziej prestiżowa kamerka w ofercie firmy LAMAX, i widać to po pierwszym kontakcie. Urządzenie zostało wyprodukowana ze świetnej jakości materiałów. Całokształt jest bardzo stylowy jak na kamerkę samochodową. Wszystkie elementy są do siebie świetnie dopasowane, klawisze są osadzone dość sztywno, a sama powłoka, którą pokryta jest kamerka LAMAX C9 gwarantuje lepszy i bardziej stabilny chwyt - ma ona gumową teksturę. Do plusów należy również zaliczyć fakt, że powłoka ta jest bardziej odporna na zarysowania niż klasyczny plastik, więc urządzenie przez dłuższy czas zachowa swoją estetykę i ładny wygląd. Obiektyw kamerki LAMAX C9 dość mocno wystaje za obwód korpusu, ale nie jest to istotna wada. Wokół obiektywu producent umieścił głośniki, a także przycisk Reset.

Duży wyświetlacz i moduł GPS

Pierwszym elementem całej konstrukcji, który rzuca się w oczy jest oczywiście ekran. Ten 2,7-calowy wyświetlacz TFT oferuje bardzo dobry wgląd do tego co nagrywane jest za pomocą kamerki oraz wszelkich jej funkcji. Ekran nie jest dotykowy, przez co nawigowanie odbywa się za pomocą przycisków funkcyjnych, których łącznie jest tutaj sześć. Te służące do poruszaniu się po menu kamerki LAMAX C9 znalazły się na lewej krawędzi urządzenia. Pozostałe przyciski wylądowały na górnej krawędzi kamerki. Wśród nich znajdziemy przycisk menu, zasilania, wyboru trybu, gdyż kamerka jest w stanie robić również zdjęcia, a także przycisk akceptacji poleceń. Na dolnej krawędzi z kolei znalazł się mikrofon oraz port microUSB, służący zarówno do ładowania urządzenia, a także przesyłania danych na komputer. Slot na karty pamięci microSD umieszczony został na prawej krawędzi.

Cała konstrukcja składa się jednak z dwóch elementów. Poza kamerką, w zestawie znajdziemy także moduł GPS, który scalony jest wraz z przyssawką. Element ten został wykonany z plastiku, jednak do jego jakości nie można mieć zastrzeżeń. Klips, którym łączymy kamerkę jak i moduł jest bardzo intuicyjny i wygodny, więc rozdzielenie tych elementów odbywa się bezproblemowo. Zainstalowanie całość na szybie jest szybkie, ponieważ wystarczy przekręcić moduł GPS, dzięki czemu przyssawka zakotwicza się na szybie. Całość jest stabilna i nawet podczas większych drgań czy przejazdu po dość nierównej drodze LAMAX C9 pozostaje na swoim miejscu.

Intuicyjne menu

Oprogramowanie znajdujące się w kamerce LAMAX C9 jest przyjazne użytkownikowi. Jest ono dostępne w 10 językach, w tym oczywiście po polsku. Poruszanie się po nim jest bardzo intuicyjne. W menu znajdziemy szereg ustawień, w tym możliwość zmiany rozdzielczości wideo. Do wyboru mamy kilka opcji - możemy nagrywać w rozdzielczości WDR (Wide Dynamic Range) 2304×1296 czy też w Full HD (1920×1080). W obu tych rozdzielczościach, obraz nagrywany jest przy 30 klatkach na sekundę, zaś w trybie HD, czyli 1280×720 mamy do dyspozycji 60fps. Szkoda, że kamerka nie nagrywa w 60fps przy rozdzielczości FullHD.

Jakość nagrań na wysokim poziomie

Kamerka samochodowa LAMAX C9 oferuje świetną jakość nagrywanych materiałów. Obiektyw, który został wykorzystany w produkcji urządzenia natywnie nagrywa obraz w rozdzielczości 2K przy 30 klatkach na sekundę. Obraz nagrany przy rozdzielczości 2560×1080 jest szczegółowy, a to najważniejsze. Czytelne detale to coś co może stanowić dowód w sprawie lub gdy ulegniemy wypadkowi na drodze i sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia - odczytanie numerów rejestracyjnych nie jest tutaj żadnym problemem. Odwzorowanie kolorów stoi na wysokim poziomie, kamerka dobrze radzi sobie z nagłą zmianą kontrastu, zaś obraz może być nagrywany z maksymalnym kątem widzenia na poziomie 150°.

Jeśli chodzi o nagrania w nocy to również nie ma się do czego przyczepić. Obraz nagrany po zmroku stoi na wysokim poziomie. Oczywiście nie jest on tak szczegółowy jak w przypadku nagrań w dzień, jednak z łatwością można odczytać numery tablic rejestracyjnych innych użytkowników ruchu drogowego.

Wbudowana baza fotoradarów

Oczywiście jak przystało na wysokiej klasy kamerkę samochodową, LAMAX C9 oferuje kilka bardzo ciekawych i przydatnych funkcji. Wiele z nich zadba o bezpieczeństwo auta podczas postoju, gdy nie ma nas w pojeździe, inne zaś są dodatkami, które wpłyną na podróżowanie.

Chyba najważniejszym i najbardziej przydatnym elementem całego modułu GPS jest fakt, że posiada on wbudowaną bazę fotoradarów z całej Europy i Rosji. Jest to bardzo przydatny dodatek dla osób, którzy podróżują po innych krajach. Według zapewnień producenta baza jest aktualizowana na bieżąco i obejmuje 37 krajów. Całość działa i ostrzega o zbliżającym się fotoradarze komunikatem głosowym.

Asystent pasa ruchu i inne funkcje dbające o bezpieczeństwo

Komunikaty głosowe LAMAX C9 nie ograniczają się jedynie do informowania o niedalekim fotoradarze. Model C9 oznajmia kiedy kierowca przekroczył dozwoloną prędkość, posiada również wbudowany asystent pasa ruchu i gdy kierowca zmienia swój pas kamerka o tym informuje. Jest to forma zabezpieczenia w przypadku, kiedy auto niekontrolowane zjedzie na sąsiedni pas stwarzając niebezpieczną sytuację na drodze. Warto jednak dodać, że asystent ten uruchamia się wraz z osiągnięciem określonej prędkości - 20, 40, 60, 80 lub 100 km/h. Ważne jest to, że asystent ten może zostać wyłączony podczas jazdy po mieście czy w korku.

Jako, że kamerki z założenia mają dbać o bezpieczeństwo na drodze, to model C9 został wyposażony w harmonogram odpoczynku. Kamerka po określonym czasie podróży wyda komunikat, który informuje kierowcę o tym, aby ten się zatrzymał i odpoczął. Przydatna funkcja dla osób, które spędzają w trasie dużo czasu.

Funkcje przydatne nie tylko podczas jazdy

Model C9 uruchamia się równocześnie z włączeniem zapłonu, dlatego też kierowca nie musi obawiać się sytuacji, w której będzie uczestniczył w wypadku i będzie potrzebny dowód, a okaże się, że nie włączył wcześniej kamerki. Bardzo wygodne rozwiązanie.

Producent w kamerce C9 wykorzystał również funkcję nadpisu. Jeśli posiadamy kartę o mniejszej pojemności nie musimy obawiać się, że w najważniejszym momencie, gdy będziemy w stanie uwiecznić jakieś zdarzenie nagle zabraknie nam na niej miejsca. W przypadku C9 materiał jest cały czas nadpisywany dlatego też na dysku nie zapisują się “puste” materiały. Plik zapisywany jest w momencie, gdy kierowca wymusi jego zapis, lub gdy kamerka automatycznie wyczuje uderzenie. Odpowiedzialny jest za to G-Sensor.

Czasami zdarza się również tak, że do incydentu dochodzi w momencie, kiedy opuszczamy auto. O ile w takich sytuacjach najczęściej sprawca czeka na właściciela auta, to są też takie sytuacje, gdzie ucieka on z miejsca zdarzenia. Jeśli w trybie gotowości urządzenie wykryje ruch, zaczyna automatycznie rejestrować obraz, a gdy wyczuje uderzenie, automatycznie zapisuje materiał dowodowy. Tyczy się to zarówno stłuczki, a także aktu wandalizmu.

Podsumowanie

Kamerka samochodowa LAMAX C9 to urządzenie bardzo udane. Najlepszy z modeli wideorejestratorów w ofercie czeskiego producenta charakteryzuje się nie tylko wysoką jakością wykonania, ale również świetnym poziomem jeśli chodzi o nagrywanie materiałów. Obraz nagrywany przy pomocy modelu C9 jest szczegółowy i czytelny co jest najważniejszym aspektem jeśli chodzi o urządzenia tego typu. Dodatkowo posiada on funkcje WDR (Wide Dynamic Range), która pozwala na nagranie większego obszaru drogi. Podczas podróży, kamerka LAMAX C9 może nie zagwarantuje nam większego bezpieczeństwa, jednak może stanowić dowód w sprawie niebezpiecznego występku na drodze i pozwoli oczyścić nasze imię lub imię kierowcy niesprawiedliwe oskarżonego o niebezpieczne zachowanie.

Kamerkę LAMAX C9 producent wycenił na około 500 złotych i myślę, że jest to rozsądnie wycenione urządzenie.