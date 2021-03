Krótki test Vector Smart VCTR-31-01: niedrogi smartwatch dla kobiet

Udostępnij:

Przyjęło się, ze elektroniczne gadżety są głównie dla mężczyzn. Świadczy o tym między innymi paleta kolorystyczna oraz gabaryty niektórych smartwatchy. Tym razem do testu dostałem niedrogie urządzenie, które świetnie sprawdzi się w roli codziennego kompana w pracy i na siłowni. Vector Smart VCTR-31-01 jest lekki, niewielki i różowy. Wystarczająco kobiecy?

Doskonale wiem, że nie wszystko co różowe, od razu musi być kobiece. Wiele użytkowniczek chętnie sięga po urządzenia, które stereotypowo moglibyśmy przypisać mężczyznom tj. większa koperta, bransoleta, ciemne wykończenie itp. Mimo to wiele użytkowniczek chętniej sięgnęłoby po sprzęt lekki, kompaktowy i przyjemny w odbiorze, szczególnie, jeśli ma służyć zarówno podczas codziennych czynności, jak również podczas treningu na siłowni, biegania czy jazdy na rowerze. Model Vector Smart VCTR-31-01 spełnia te warunki, jest niedrogi (około 299 złotych), ma dedykowaną aplikację i miły dla oka design.

Budowa i parametry

Vector Smart VCTR-31-01 to bardzo lekki i prosty smartwatch, który ma wiele ciekawych funkcji, ale nie przytłacza użytkownika skomplikowaniem. Parametry są bardzo skromne, ale w zupełności wystarczą do obsługi kilku predefiniowanych funkcji i aplikacji. Sercem urządzenia jest procesor ARM CORTEX-M0 o taktowaniu 53 Mhz i ze wsparciem pamięci RAM o pojemności zaledwie 128 kB. To parametry godne kalkulatora, ale w codziennym użytkowaniu sprawdzają się zaskakująco dobrze. Działanie jest dość płynne i bez większych opóźnień.

Wyświetlacz TFT IPS ma przekątną 1,4 cala i rozdzielczość 240 x 240 pikseli. Wszystko zostało zamknięte w bardzo lekkiej (35 gram) obudowie z tworzywa sztucznego o szerokości 36 mm i grubości 11 mm. Vector Smart spełnia normę szczelności IP68, więc można go zachlapać, ale na basen bym się z nim nie wybrał. Wbudowana bateria ma pojemność 160 mAh i wystarczy na około 5-15 dni działania w zależności od użytkowania. Zaletą tak skromnych parametrów oraz zastosowania podstawowego systemu jest długi czas pracy na baterii. Podczas testu zegarek wytrzymywał około 7 dni normalnej eksploatacji. Przyzwoity wynik.

Jeśli chodzi o zastosowane moduły i dodatki, nie ma na co narzekać. Mamy funkcję mierzenia temperatury z dokładnością do 0,2 stopnia Celsjusza. Pomiary dokonywane są automatycznie lub ręcznie za wykorzystaniem sensora umieszczonego na tylnej części smartwatcha, a jeśli wynik będzie zbyt niski lub zbyt wysoki, użytkownik dostanie powiadomienie. Jest także pulsometr, który wyświetla wynik pomiaru zarówno na ekranie, jak również w dedykowanej aplikacji. Tam możemy również sprawdzić pomiary historyczne z datą i godziną pomiaru.

Oczywiście nie zabrakło takich funkcji, jak powiadomienia z telefonu i popularnych aplikacji, jest także funkcja kontroli snu. Wykorzystując aplikację Hit Fit Pro można sprawdzić długość trwania snu głębokiego, płytkiego, ilość oraz długość przebudzeni itp.

Dedykowana aplikacja

Smartwatch nie ma większego sensu, jeśli nie posiada dedykowanej aplikacji. W przypadku Vector Smart VCTR-31-01 jest to aplikacja HitFit Pro, która współpracuje z systemem Android i iOS. Do podstawowych funkcji należy między innymi możliwość zmiany tarczy zegarka na jedną z 50 predefiniowanych. Dodatkowo zyskujemy funkcję budzika i alarmu, możemy również dostawać powiadomienia o braku aktywności lub funkcji „znajdź zegarek”.

Ponadto w aplikacji znajdziemy spis treningów, historię pomiarów tętna i temperatury, sprawdzimy stan zdrowia wg. algorytmów aplikacji, zmienimy tarczę zegarka itp. Ilość informacji jest naprawdę wystarczająca i pozwoli na planowanie i kontrolę codziennej aktywności fizycznej. W tej cenie – w zupełności wystarczające.

Podsumowanie

Vector Smart VCTR-31-01 kosztuje około 299 złotych i moim zdaniem to dość ciekawa propozycja. Zegarek sam w sobie jest dość prosty i nie imponuje ani stylistyką, ani ekranem i efektami, ale sprawdza się w codziennych aktywnościach. Przy okazji nie przeszkadza, jest bardzo lekki i dość długo działa na jednym ładowaniu. Dedykowana aplikacja jest bardzo wygodna i posiada sporo przydatnych funkcji. Jedyny problem to ogromna konkurencja na rynku. W podobnej cenie znajdziemy mnóstwo podobnych rozwiązań.