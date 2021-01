LG i monitor OLED dla graczy jak marzenie. Jego kształt zmienisz jednym przyciskiem

Udostępnij:

Na nadchodzących targach CES 2021 firma LG zademonstruje kilka interesujących prototypów OLED. Jednym z nich jest monitor dla graczy, który potrafi zmienić kształt.

Monitor ten nosi nazwę Bendable CSO, co jest skrótem od "Cinematic Sound OLED". Jego główną atrakcją jest to, że za pomocą jednego przycisku możemy transformować jego formę z płaskiego na zakrzywiony ekran (o krzywiźnie 1000R).

Po co taki wynalazek? Producent uważa, że w trybie płaskiego ekranu doskonale sprawdzi się do oglądania wideo (w tym filmów i seriali), natomiast tryb zakrzywiony docenią gracze. Czyli w teorii najlepsze z obydwu światów.

Co ciekawe, monitor, który nazywa się Cinematic Sound OLED zawiera pod ekranem membranę dźwiękową (0,6 mm grubości), dzięki której cała matryca staje się zarazem głośnikiem. Dzięki temu cały monitor jest także cieńszy.

LG nie podało dokładnych parametrów, w tym rozdzielczości, czy odświeżania, ale zasugerowało, że będzie obsługiwać technikę Variable Refresh Rate w zakresie od 40 do 120 Hz. Jest to na razie produkt prototypowy i nie znamy jego ceny, ani daty wejścia do sprzedaży. Być może jednak poznamy te szczegóły na targach CES.

Targi CES 2021 zaczynają się formalnie 11 stycznia 2021 r. w formie wirtualnej. LG ma na nich również pokazać nowe telewizory QNED Mini LED.

Wybierz najlepsze sprzęty technologiczne tego roku i wygraj 5 tys. złotych! Wejdź na imperatory.wp.pl i zagłosuj.