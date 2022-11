LG prezentuje 240 Hz gamingowy monitor OLED. Będzie to rewolucja dla graczy

Tymczasem w przypadku paneli OLED problem ze zbyt niskim czasem reakcji panelu w relacji do odświeżania przestaje istnieć. Ponadto LG chwali się kontrastem statycznym na poziomie 1 500 000:1, ale faktycznie ten jest nieskończony, co również jest przepaścią w porównaniu do monitorów LCD. Co prawda monitory LCD ze strefowym podświetleniem tzw. Mini-LED potrafią osiągnąć ten sam poziom, ale w przypadku małych jasnych punktów na czarnym tle widać irytującą jasną poświatę. Dzieje się tak, ponieważ strefy są większe niż indywidualnie podświetlane piksele w panelach OLED.