LG webOS 6.0, czyli nowe oprogramowanie do telewizorów. Będzie też nowy pilot

Firma LG, tuż przed nadchodzącymi targami CES 2021, zapowiedziała nową wersję swojego oprogramowania do telewizorów. Chodzi o system webOS 6.0, który wprowadzi nowy interfejs i kilka innych zmian, które pomogą porozumiewać się z nim głosowo. Będzie również nowy pilot.

LG webOS 6.0 trafi do telewizorów producenta, które pojawią się na rynku w 2021 roku, a konkretnie do modeli z serii OLED, QNED Mini LED, NanoCell oraz smart TV UHD. Jak podaje producent, nowy system obsługuje najnowsze komendy Asystenta Google oraz systemu Amazon Alexa, co ma pozwalać wygodnie wyszukiwać kanały i włączać różne funkcje.

LG webOS 6.0 z odświeżonym interfejsem, fot. materiały prasowe. Nowy pilot do telewizorów LG na 2021 rok, fot. materiały prasowe.

W systemie odświeżono między innymi główny ekran, który ułatwi teraz szybkie dotarcie do popularnych serwisów strumieniowania filmów z internetu. Będą się tu również pojawiać propozycje nowych materiałów bazujące na dotychczas obejrzanych filmach i serialach. W praktyce będzie to więc działać podobnie do możliwości niezmodyfikowanego Androida TV.

Nowością jest także pilot Magic Remote, który jak na standardy 2021 roku nie sprawia jednak wrażenia szczególnie nowoczesnego wizualnie. Jak widać, urządzenie zostanie wyposażone w fizyczne przyciski przeznaczone do szybkiego uruchamiania m.in. Netfliksa, Disney+ czy Amazon Prime Video. Będzie także wbudowane NFC. Poza tym prezentuje się podobnie jak inne piloty, kojarzone raczej z telewizorami sprzed dobrych kilku lat.