Lenovo przedstawia ThinkPad X1 Fold. Znamy część specyfikacji elastycznego notebooka

Lenovo zaprezentowało swój składany notebook podczas targów CES 2020 w Los Angeles. Chociaż my ThinkPada X1 Fold mieliśmy okazję zobaczyć już w grudniu podczas wizyty w fabryce firmy, to wtedy urządzenie nie posiadało jeszcze oficjalnej nazwy. Są także pierwsze informacje dotyczące specyfikacji sprzętu.

ThinkPad X1 Fold to składany laptop o przekątnej ekranu 13,3 cala, wyposażony w elastyczny wyświetlacz OLED. Otaczają go ramy z włókna węglowego, umożliwiające wyginanie, czy raczej składanie sprzętu. To nadal jeszcze koncepcja, ale skoro laptop otrzymał już oficjalną nazwę, to najwyraźniej producenci widzą w nim potencjał.

Podczas targów CES 2020 Lenovo uchyliło rąbka tajemnicy i podało kilka szczegółów technicznych. Nie są to jeszcze finalne komponenty, ale aktualnie ThinkPad X1 Fold wykorzystuje 8 GB pamięci RAM LPDDR4X, dysk SSD PCIe NVMe do 1 TB oraz procesor graficzny Intel UHD. Laptop pracuje na Windowsie 10 Pro, przy czym w przyszłości ma otrzymać Windowsa 10X, aby lepiej obsługiwać potencjał dwuekranowego interfejsu. Podobno Fold ma dostać także najnowsze hybrydowy procesor, więc być może chodzi o Intel Lakefield, czyli jeden rdzeń x86 w mikroarchitekturze Ice Lake i cztery energooszczędne Arm.

Do ThinkPada X1 Fold będzie dołączany rysik oraz bezprzewodowa klawiatura. Ceny zaczynają się od 2499 dolarów (około 9500 zł), więc nie będzie to najtańszy sprzęt. Co do daty premiery nie ma jeszcze pewności, jednak producenci sądzą, że uda się do połowy 2020 roku.

ThinkPad X1 Fold – ciekawa koncepcja, ale czy to na pewno laptop?

Sporo można mówić o takim rozwiązaniu. Już na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że notebook to za mocne słowa. Rozmiarami bardziej przypomina przerośnięty tablet. Krytycy zwracają też uwagę na spore, przerośnięte ramki wokół ekranu, które totalnie zaburzają estetykę urządzenia.

Jednakże przed producentami ThinkPada X1 Fold jeszcze sporo czasu. Zanim dojdzie do premiery składanego laptopa(?), finalny efekt prac może wyglądać zupełnie inaczej. Dziś to jeszcze niedopracowany gadżet, ale potencjał tej koncepcji jest bardzo szeroki.