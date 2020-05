Linus Torvalds po 15 latach zrezygnował z Intela. Wyznał, co wybrał tym razem

Udostępnij:

Linus Torvalds, ojciec Linuksa i Git, znany jest także ze swych kwiecistych i dla wielu opiniotwórczych wypowiedzi. Niniejszym guru ma nową ciekawostkę dla swych wyznawców. Ogłosił, że zrezygnował z układu Intela na rzecz AMD. Po 15-letniej przygodzie z niebieskimi.

Programista, notabene w charakterystycznym dla siebie stylu, wcisnął nieco dodatkowych przemyśleń do notatki o nowym jądrze Linux, a konkretniej 5.7-rc7. "W rzeczywistości najbardziej w tym tygodniu podekscytowało mnie, że zaktualizowałem swój główny komputer i po raz pierwszy od około 15 lat nie jest już on oparty na procesorze Intela" – wyznał Torvalds.

"Nie, jeszcze nie przeszedłem na ARM, ale teraz pracuję na AMD Threadripper 3970X. Moje kompilacje testowe «allmodconfig» są teraz trzy razy szybsze niż kiedyś, co nie ma obecnie wielkiego znaczenia, ale z pewnością zauważę różnicę podczas następnego okna scalania" – dodał.

AMD Threadripper 3970X – specyfikacje

Abstrahując od wrodzonego daru do przemycania informacji o sobie, jedno trzeba Finowi przyznać: sprawił sobie naprawdę potężny kawałek sprzętu.

AMD Threadripper 3970X, o którym mowa, to 32-rdzeniowy i 64-wątkowy układ w mikroarchitekturze Zen 2 (7 nm), przeznaczony dla roboczej podstawki Socket sTRX4. Ma 128 MB pamięci L3 i aż 88 linii PCIe 4.0. Do tego potrafi obsłużyć nawet 256 GB pamięci operacyjnej DDR4-3200.

Cena tego cacka w Polsce to niespełna 10 tys. zł, a wymagane do niego płyty z chipsetem AMD TRX40 także nie należą do tanich. Podstawowy model to wydatek rzędu 2 tys. zł.