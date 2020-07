Linus Torvalds w praktyce nie jest już programistą: "Czytam e-maile, piszę e-maile..."

Udostępnij:

Linus Torvalds, mimo swojego powiązania z Linuksem, na co dzień nie pracuje już tak, jak robią to typowi programiści. Jak zwrócił uwagę serwis Softpedia, Torvalds przyznał w rozmowie z Dirkiem Hohndelem z VMware, że obecnie skupia się na czytaniu i pisaniu e-maili i nie pisze już typowego kodu.

Nie oznacza to jednak, że Torvalds nie ma z nim do czynienia. Okazuje się, że czasem poprawia lub komentuje cudze fragmenty kodu, ale w praktyce robi to wyłącznie w swoim kliencie poczty elektronicznej. Nie jest to więc typowa praca programisty, który przez cały dzień związany jest z kodem i kompilatorem, co dla niektórych może być zaskoczeniem. W efekcie, dzisiaj Linux powstaje więc rękami innych osób.

Torvalds podkreśla, że komunikacja przez pocztę elektroniczną jest kluczowa, szczególnie w świecie oprogramowania z otwartym źródłem tworzonego przez wiele osób, a jego osobistym zadaniem jest w wielu przypadkach "mówienie nie". Jak sam przyznaje, w efekcie całymi dniami tylko czyta e-maile, często blokując niektóre rozwiązania i dając tym samym znać deweloperom, że ich kod wymaga poprawy.

W kontekście Torvaldsa warto także przypomnieć, że po 15 latach korzystania ze sprzętu Intela, ojciec Linuksa zaczął korzystać ze sprzętu z procesorem AMD. To teoretycznie nieznacząca zmiana, ale w praktyce wywołała liczne dyskusje.