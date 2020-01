Linux 5.5 po raz pierwszy z obsługą stacji roboczych SGI Octane. Po ponad 20 latach od ich premiery

Udostępnij:

Linux 5.5 będzie pierwszym jądrem Linux w historii mainline, które obsłuży stacje robocze SGI Octane. I nie byłoby w tym nic szczególnie godnego uwagi, gdyby nie fakt, że mowa o sprzęcie wydanym w 1997 roku. Choć wygląda to na bezsensowne zaśmiecanie kernela, pomysłodawca projektu zdaje się doskonale bawić, a jakby co, śmiecia można przecież wyrzucić przy kompilacji.

Za pomysł odpowiada Thomas Bogendoerfer, na co dzień deweloper SUSE. Linus Torvalds z jakiegoś powodu zdecydował się nie oponować. Może jego również to bawi?

Pierwsza wersja SGI Octane ujrzała światło dzienne w 1997 roku i, w zależności od źródła informacji, była produkowana do 2000 lub 2001. Bazowała na procesorze NEC R10000, wykorzystującym model programowy MIPS, o taktowaniu do 250 MHz. Do tego miała maksymalnie 8 GB pamięci operacyjnej SDRAM, a także imponujące jak na swoje czasy możliwości graficzne. W zamyśle miała służyć branży filmowej, grafikom 3D czy architektom.

Oryginalnie stacja była dostarczana wraz z autorskim systemem operacyjnym IRIX, bazującym na UNIX System V z rozszerzeniami BSD 4.3. Niemniej już na etapie jądra Linux 2.6 podjęto próby adopcji pingwina, choć w nieoficjalnych gałęziach, a teraz – niespodzianka.

Bogendoerfer zaangażował się w swój projekt tak bardzo, że sukcesywnie dorzuca kolejne funkcje. Najnowsza z łatek dotyczy na przykład wsparcia dla myszy i klawiatury po PS/2.

Jaki autor ma w tym cel? – zapytacie. Przyznam, że nie mam bladego pojęcia. Być może po prostu zabija nudę, albo dorwał właśnie egzemplarz SGI Octane i mocno się tym sprzętem zauroczył. Nie wiem, serio. Fakt jest taki, że mamy do czynienia z sytuacją co najmniej nietypową.