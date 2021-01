Mazda 3 Sky-X: Kamery 360 stopni, Android Auto i audio Bose Premium

Udostępnij:

Segment aut kompaktowych to moim zdaniem najciekawsza gałąź rynku samochodowego. Dzieje się tu bardzo dużo, bowiem producenci doskonale zdają sobie sprawę z tego, że segment C jest najchętniej wybierany przez klientów. Jak na tym polu radzi sobie Mazda z modelem 3? Sprawdziłem to na przykładzie modelu z nowym silnikiem Skyactiv-X.

Nie od dziś wiadomo, że wiele rozwiązań z samochodów klasy wyższej, prędzej czy później trafia do niższych segmentów. W przypadku segmentu C, jest to zazwyczaj bardzo szybki transfer, dlatego też nikogo nie dziwią zaawansowane systemy audio, rozbudowane systemy info-rozrywki, wsparcia kierowcy itp. Przykładowo kamery 360 stopni w samochodzie kompaktowym nikogo już nie dziwią, choć czasem potrafią zaskoczyć lub rozczarować jakością. Jak jest w przypadku Mazdy 3?

System kamer 360 stopni

O ile jakość kamer (nawet prostej kamery cofania) w innych modelach Mazdy, zazwyczaj sprzed 2-3 lat (przed najnowszymi kuracjami odświeżającymi) była niezadowalająca i pozostawiała wiele do życzenia, tak wraz z nową Mazdą 3, która trafiła na rynek w 2019 pojawiła się również nowa jakość obrazu generowanego przez system kamer. Nie jest to być może jakość jak w wyższych modelach Audi czy Mercedesa, ale do jakości, czytelności, szczegółowości obrazu oraz perspektywy nie można się przyczepić.

Obraz 360 stopni jest naprawdę jasny i czytelny, bez problemu można się odnaleźć w przestrzeni, a to nie zawsze jest proste w przypadku rozwiązań wielu producentów. Co prawda Mazda 3 to auto kompaktowe, ale stylistyka dość mocno wpływa na widoczność, szczególnie do tyłu i na boki, więc kamery przydają się bardzo często.

Współpraca z Android Auto

Obecnie współpraca z Android Auto jest niemal oczywistością i występuje w wielu autach z najniższych segmentów, nawet producentów budżetowych. Z drugiej jednak strony, do niedawna w Toyocie i Lexusie nadal nie było mowy o możliwości podłączenia smartfona do systemu i korzystania z dobrodziejstw Android Auto lub Apple CarPlay. Niektórzy producenci starają się już wprowadzać obsługę bezprzewodową, choć z tym bywa różnie. A jak to działa w Maździe 3?

Sprawnie i bezproblemowo. Oczywiście z systemem łączymy się przewodowo, ale konfiguracja trwa dosłownie kilkanaście sekund. Podczas korzystania do dyspozycji mamy około 70% ekranu, resztę zajmuje zegarek, datownik i pogoda. Trochę szkoda, że tego elementu nie możemy zagospodarować wg. własnych preferencji, ale być może jest to wina nietypowych proporcji ekranu, który jest dość szeroki i stosunkowo niewielki. Nie ma jednak problemu z czytelnością i sprawną obsługą aplikacji.

System audio Bose Premium

Mazda aspirując do segmentu premium musiała zaoferować coś, co wyróżni jej auta spośród innych, nieco tańszych przedstawicieli tego szczebla. Oprócz bardzo dobrej jakości materiałów, we wnętrzu znajdziemy między innymi zestaw audio Bose Premium. Producent zastosował aż 12 głośników, co w aucie o takich gabarytach jest dość nietypowe. Ponadto nie zabrakło wielu systemów poprawy dźwięku, takich jak BassMatch, AudioPilot, Centerpoint oraz SurroundStage.

Ta pierwsza odpowiada oczywiście za niskie tony. Ciekawostką jest, że Bose postanowiło umieścić głośnik basowy nie tylko w bagażniku, co jest oczywistym rozwiązaniem, ale również w desce rozdzielczej, nad przestrzenią na nogi. To sprawia, że tony niskie są bardzo przyjemne w odbiorze, sugestywne, głębokie, ale nie dominują. Bardziej je czuć, niż słychać. Nie ma mowy o wibracjach, dudnieniu etc.

Ciekawym rozwiązaniem jest także AudioPilot. Funkcja ta odpowiada za dostosowywaniu dźwięku we wnętrzu do tego, co dzieje się na zewnątrz auta. Technologia kompensacji szumów AudioPilot monitoruje utrzymujący się hałas w tle i dostosowuje muzykę w taki sposób, aby słuchacz mógł ją lepiej słyszeć. Dzieje się to automatycznie, więc nie ma potrzeby dostosowywania elementów sterujących ani zwiększania głośności. W skrócie, to trochę bardziej rozwinięty system dostosowywania dźwięku np. do prędkości, co jest obecne w wielu autach.

Dwie pozostałe opcje tj. Centerpont oraz SurroundStage odpowiadają za konwersję materiałów stereo na dźwięk przestrzenny i dostosowywanie poziomów dźwięku poszczególnych kanałów tak, aby każdy słuchacz mógł cieszyć się tak samo dobrym dźwiękiem. A jak to wszystko przekłada się na ogólne wrażenia? O ile słuchanie radia FM nie wzbudza większych emocji, tak przełączenie się na DAB lub podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku, choćby smartfona poprzez Android Auto i uruchomienie muzyki np. ze Spotify sprawia, że te 12 głośników zaczyna grać rewelacyjnie. To chyba jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy system audio w tej klasie auta.

Pozostałe elementy systemu info-rozrywki

Podsumowanie

Mazda 3 w topowej odmianie z silnikiem 2.0 Skyactiv-X to koszt co najmniej 141 900 złotych. To dużo, jak na auto kompaktowe, ale pamiętajmy, że mówimy o aucie o aspiracjach premium. Świadczą o tym dodatki w postaci wielu elementów wyposażenia np. system kamer 360 stopni czy też zestawu audio Bose Premium z 12 głośnikami. O ile kamery 360 stopni znajdziemy w większości nowych kompaktów, to już tak zaawansowany system grający nie jest czymś powszechnie spotykanym.