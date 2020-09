Mercedes-Benz Klasy S 2021: wielki ekran OLED, rozpoznawanie twarzy i AR z nawigacji na szybie

Udostępnij:

Mercedes-Benz Klasy S od lat uznawany jest za motoryzacyjny wzór w zakresie nowinek technologicznych. Najnowsza generacja, oznaczana jako rok modelowy 2021, jest tego kolejnym dowodem, choć tym razem część rozwiązań wcześniej pokazała konkurencja.

Pod kątem bezpieczeństwa w nowej S-klasie wrażenie robi obecność czołowych poduszek powietrznych dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń czy system błyskawicznie podnoszący cały pojazd o 8 cm w przypadku wykrycia nadchodzącej kolizji bocznej. W kontekście technologii – między innymi wielki ekran OLED we wnętrzu, opcje rozpoznawania kierowcy oraz wskazania nawigacji w formie strzałek AR, które trafiły na HUD.

Centralny ekran ma przekątną niecałych 13 cali i jest wykonany w technologii OLED, fot. Mercedes-Benz.

O wszystkich można usłyszeć w oficjalnej prezentacji Mercedesa Klasy S trwającej prawie pół godziny, której większość poświęcono na opisanie systemów bezpieczeństwa i związanych z komfortem podróżujących.

Do najciekawszych należy między innymi zastosowanie czytnika linii papilarnych i technologii rozpoznawania twarzy, które umożliwiają identyfikację kierowcy, a później automatyczne ustawienie do jego potrzeb między innymi fotela, lusterek czy kolorów podświetlenia wnętrza. Często podróżującym powinno się natomiast spodobać przeniesienie AR w nawigacji GPS z ekranu na przednią szybę, co stanowi w praktyce nową definicję rozszerzonej rzeczywistości w tym kontekście.

Wskazania z nawigacji mogą być wyświetlane jako strzałki AR, podobnie, jak w grach komputerowych, fot. Mercedes-Benz.

Centralny wyświetlacz ma przekątną 12,8 cala, został wykonany w technologii OLED i umieszczony na fragmencie deski rozdzielczej z wolną przestrzenią za nią, przypominając tym samym analogiczne rozwiązanie, które lata temu mogło szokować w Volvo. W S-klasie nie jest to oczywiście jedyny ekran. "Zegary" również są tylko wyświetlane i można je konfigurować na wiele sposobów.

Więcej o nowym Mercedesie Klasy S przeczytacie na autokult.pl.