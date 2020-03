Microsoft Build 2020 bez publiczności. Przez koronawirusa prezentacje odbędą się tylko online

Udostępnij:

Konferencja Microsoft Build 2020 nie odbędzie się w typowej formie. Z powodu obaw związanych z koronawirusem, organizatorzy nie pozwolą na wstęp publiczności, a wszystkie prezentacje odbędą się w formie internetowych streamingów. Choć na tę chwilę Microsoft nie zaktualizował jeszcze strony wydarzenia, informacja jest oficjalna – uzyskano ją od rzecznika prasowego Microsoftu, o czym poinformował serwis The Verge.

Odwołanie konferencji Build 2020, przynajmniej w rozumieniu fizycznego spotkania setek osób, raczej nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Z powodu koronawirusa największe firmy w podobny sposób podeszły do organizowanych przez siebie wydarzeń i wiadomości o zmianie formy ich realizacji pojawiają się w sieci od tygodni. W ten sposób Facebook odwołał coroczną konferencję F8, a Google przeniósł konferencję I/O 2020 "do internetu i streamingów".

Microsoft dołącza do tej grupy stosunkowo późno, niemniej nadal wciąż na wiele tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia. Build 2020 to konferencja, która miała się odbyć w dniach 19-21 maja. Dokładny program nie był jeszcze znany. Jest to jednak coroczna, ważna konferencja Microsoftu nie tylko dla deweloperów, dla których jest organizowana, ale i dla użytkowników oprogramowania i sprzętu tego producenta.

Podczas prezentacji często pokazywane są bowiem nowe rozwiązania i funkcje Windowsa czy Office'a, które trafią do programów w nadchodzących miesiącach. W ubiegłym roku podczas konferencji Build 2019 poznaliśmy na przykład listę planowanych zmian w przeglądarce Microsoft Edge (wówczas dostępnej tylko w odmianie testowej) oraz plany dotyczące terminala w Windows 10.

Na razie nie wiadomo, kiedy i dokładnie w jakiej formie będą organizowane prezentacje z Microsoft Build 2020. Szczegóły mają zostać udostępnione wkrótce.