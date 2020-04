Microsoft Ignite 2020 bez publiczności. To samo czeka konferencję Build 2021

Udostępnij:

Konferencja Microsoft Ignite 2020 odbędzie się bez publiczności i zostanie przeniesiona "do internetu". W dobie pandemii nie jest to dla nikogo zaskoczeniem i stanowi kolejny krok producenta po podobnym ruchu w kontekście majowej konferencji Build. Ciekawie zapowiada się jednak najbliższa przyszłość tego rodzaju wydarzeń, bowiem wszystko wskazuje na to, że bez publiczności odbędzie się także Build 2021.

Serwis ZDNet uzyskał oświadczenie od Microsoftu, z którego wynika, iż w podobny sposób będą realizowane wszystkie tego rodzaju konferencje w całym przyszłym roku fiskalnym, co w przypadku Microsoftu ma oznaczać okres od lipca 2020 do czerwca 2021 roku. W praktyce zasady obejmą więc także przyszłoroczną konferencję Build, której spodziewamy się w maju.

Microsoft Ignite 2020 odbędzie się tylko w trybie online, źródło: Microsoft.

Z drugiej strony Microsoft zapytany wprost o organizację Builda 2021 wyłącznie w trybie online odpowiada, że sytuacja cały czas będzie monitorowana. Można więc założyć, że wyjątki od reguły są brane pod uwagę, jeśli do tego czasu pandemia zostanie opanowana.

O zmianach w kontekście organizacji Ignite 2020 można przeczytać na stronie Microsoftu. Poprzednia konferencja była między innymi okazją do przedstawienia daty premiery stabilnej wersji przeglądarki Edge. Więcej o Ignite 2019 można się dowiedzieć z serii publikacji dotyczącej ubiegłorocznej konferencji.