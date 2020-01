Microsoft Surface Duo: gesty nawigacji są już prawie gotowe

Microsoft Surface Duo, czyli dwuekranowy, składany tablet z Androidem powinien pojawić się w sklepach pod koniec 2020 roku. Urządzenie zostało już zaprezentowane podczas ubiegłorocznej konferencji i jak się okazuje – prace nad jego ukończeniem dynamicznie postępują. Do sieci trafiły nagrania pokazujące wstępnie przygotowany interfejs i gesty nawigacji.

Surface Duo to na pierwszy rzut oka mniejsza odmiana urządzenia Microsoft Surface Neo z Windowsem 10X, które również pojawi się w sklepach w tym roku. W praktyce Duo jest jednak innego rodzaju sprzętem – zostanie wyposażony w Androida i możliwość wykonywania połączeń głosowych. Już podczas prezentacji nie określano go jednak jednoznacznie mianem składanego smartfonu.

Here's the lock screen UI with some phone-call action thrown in. pic.twitter.com/ERDkMl7cS3