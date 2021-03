Microsoft i Bethesda: Unia Europejska aprobuje przejęcie giganta branży gier

Udostępnij:

Ważna informacja napłynęła od Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia giganta branży gier ZeniMax Media, do którego należy znany wydawca Bethesda (m.in. "Skyrim", serie "Fallout" i "Doom"). Amerykański koncern został przejęty we wrześniu 2020 r. przez Microsoft. Teraz KE zaaprobowało tę opiewającą na 7,5 miliarda dolarów transakcję. To istotny krok dla Microsoftu, który chce poszerzyć swoją ofertę gier w ramach Xbox Game Pass.

Decyzja została podjęta przez Komisję Europejską już 5 marca 2021 r., lecz dopiero teraz została upubliczniona. Wcześniej zielone światło dała Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Tym samym ogłoszenie przyjęcia Bethesdy pod skrzydła Microsoftu, wraz ze wszystkimi jej studiami jest formalnością.

Komunikatu Microsoftu powinniśmy spodziewać się w najbliższym czasie. Odpowiadający za komunikację ze społecznością Larry "Major Nelson" Hryb zapowiadał, że 12 marca 2021 r. w nowym odcinku oficjalnego podcastu Xboxa pojawią się "specjalne ogłoszenia".

Microsoft: dlaczego przejęcie Bethesdy jest ważne

Microsoft przejmując ZeniMax, a tym samym Bethesdę, wszedł w posiadanie aż ośmiu studiów, w tym Bethesda Softworks (odpowiedzialnych za serie "Fallout" i "Elder Scrolls") id software (twórców serii "Doom", MachineGames ("Wolfenstein"), Arkane Studios ("Dishonored", "Prey"), czy też Tango Gameworks ("The Evil Within").

To bardzo ważne w budowaniu wartości usługi abonamentowej Xbox Game Pass, która będzie potrzebowała zarówno bogatego katalogu wcześniejszych tytułów, jak i wysokiej jakości gier na wyłączność.

Firma z Redmond zyskuje tutaj nie tylko już wydane i nadchodzące gry, ale także ogromną liczbę różnych cennych marek, które można później przywrócić w postaci kontynuacji czy remake'ów.

Ponadto przejęcie Bethesdy daje Microsoftowi dostęp do wielu platform technologicznych, w tym silników graficznych id Tech, które z powodzeniem można wykorzystywać w innych tytułach.

Dopiero w momencie oficjalnego przejęcia Bethesdy Microsoft będzie mógł wypowiedzieć się o tym, czy nadchodzące gry będą ekskluzywne dla platformy Xbox (czyli Windows 10 + Xbox Series X|S). Wcześniej Phil Spencer, szef działu gier Microsoftu nie mógł wygłaszać takich deklaracji, gdyż byłoby to naruszenie prawa.

Patrząc na sposoby przyciągania gigantów VOD, jak Netflix czy Disney+ do swoich platform, większość branży spodziewa się, że nadchodzące produkcje studiów należących wcześniej do Bethesdy, nie ukażą się na inne konsole poza Xboxem. Czas jednak pokaże, czy tak faktycznie się stanie.