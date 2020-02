Microsoft i Samsung pracują razem nad mobilnym graniem

Udostępnij:

Samsung i Microsoft są partnerami od dłuższego czasu. Koreański producent dołącza do Galaxy Note 10 aplikację Your Phone (która jest łącznikiem do wysyłania sms-ów, a także dzwonienia i odbierania połączeń z poziomu PC-ta), a także stworzył system synchronizacji plików pomiędzy OneDrive a galerią zdjęć na Androidzie. Poza tym smartfony te mają preinstalowane aplikacje takie, jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook, LinkedIn i OneDrive. Teraz te dwie firmy poszerzają swoje partnerstwo o gry mobilne.

Microsoft ma współpracować wraz z Samsungiem nad usługą Project xCloud, czyli strumieniowaniem gier na smartfony. Firma z Redmond konkuruje tutaj z Google Stadia, ale ma tę przewagę, że xCloud pozwala w teorii grać w każdą jedną grę, którą znacie z Xboksa. Już teraz nawet w okresie testowym oferuje aż 54 tytuły, w przeciwieństwie do Stadii, która zadebiutowała z zaledwie 12 pozycjami.

O wstępnych planach Samsunga i Microsoftu usłyszeliśmy w trakcie wydarzenia Unpacked. Nie znamy jeszcze na razie żadnych szczegółów, ale wiadomo, że współpraca odnosi się do usługi xCloud. Więcej informacji mamy usłyszeć w dalszym terminie.

Obecnie usługa xCloud oferuje 54 gry do strumieniowania na smartfony, fot. Xbox

Partnerstwo Microsoftu z Samsungiem jest niezwykle ważne, gdyż to właśnie koreańska firma sprzedaje najwięcej swoich smartfonów na świecie. Według wyliczeń Strategy Analytics, w zeszłym roku rozeszło się około 295,1 miliona telefonów firmy. Współpraca tych dwóch gigantów branży technologicznej jest również kluczowa z innego względu – Samsung posiada najpopularniejszy system operacyjny w telewizorach, Tizen, który posiada 21 proc. udział na rynku światowym. Sukces xCloud będzie w dużej mierze zależał od szerokiej dostępności tej usługi, a ta jest możliwa własnie dzięki tego typu współpracy.