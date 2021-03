Microsoft: są problemy z marcową aktualizacją Windows 10. Nasz czytelnik też ucierpiał

Udostępnij:

Niestety nie są to najlepsze informacje. Microsoft potwierdza, że problem zapętlających się BSOD-ów występuje w prawie każdej obecnie dostępnej kompilacji Windows 10. Marcowa aktualizacja dała się we znaki jednemu z naszych czytelników.

Na stronie wsparcia Microsoftu przeczytamy, że zbiorcza aktualizacja z marca 2021 r. powoduje poważne problemy dla niektórych urządzeń podłączonych do niektórych drukarek. Według raportu firmy, błąd APC_INDEX_MISMATCH pojawia się w prawie wszystkich obecnych wersjach systemu Windows 10, w tym 20H2, 2004,1909 a nawet 1803/1809.

Poniżej znajdziecie pełną listę wersji systemu Windows 10 oraz numery aktualizacji odpowiadające za niebieskie ekrany śmierci:

Windows 10 1803 - KB5000809 (kompilacja 17134.2087)

Windows 10 1809 - KB5000822 (kompilacja 17763.1817)

Windows 10 1909 - KB5000808 (kompilacja 18363.1440)

Windows 10 2004 i 20H2 - KB5000802 (kompilacje 19041.867 i 19042.867)

Tak jak opisywaliśmy wczoraj, problem potwierdzono w przypadku połączenia systemu Windows 10 i sterowników drukarek firm Kyocera, Ricoh i Zebra, ale może dotyczyć także oprogramowania innych producentów. Niestety, Microsoft nie podaje informacji, kiedy możemy spodziewać się rozwiązania. Aktualnie firma bada problem.

Pojawiło się rozwiązanie niektórych problemów z marcową aktualizacją Windows 10

Jeżeli system nie crashował się do kwadratu i niebieskie ekrany śmierci nie występują zaraz po uruchomieniu komputera, to istnieje możliwość naprawy problemu. Najprostszą metodą będzie odinstalowanie aktualizacji oraz wstrzymanie kolejnych na co najmniej 7 dni. A w praktyce do czasu, aż Microsoft wyda poprawkę do marcowej aktualizacji. Możemy tego dokonać w sekcji "Ustawienia usługi Windows Update".

Następnie wyszukujemy "Wyświetl historię aktualizacji" i klikamy "Odinstaluj aktualizację". Na liście należy znaleźć odpowiednie numery aktualizacji, które wymienialiśmy na początku tekstu. Musimy odinstalować pakiet, który pasuje do naszej wersji systemu.

Jeżeli ta opcja nie działa, można spróbować odinstalowania z poziomu CMD czyli wiersza poleceń. Aby go uruchomić, wyszukujemy "CMD" i uruchamiamy aplikację. Robimy to w analogiczny sposób, wpisując numer odpowiedniej aktualizacji, zależnie od wersji naszego systemu.

Dla systemów w wersji 2004 / 20H2 wpisujemy komendę: wusa /uninstall /kb:5000802

Dla systemów w wersji1903/1909 wpisujemy komendę: wusa /uninstall /kb:5000808

Marcowa aktualizacja Windows 10 dotknęła także naszego czytelnika

Nasz czytelnik, Pan Mariusz, poinformował o podobnym problemie – zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji. Wiadomość została delikatnie zredagowana: Już kilkanaście komputerów od 08.03 - musiałem przeinstalować. Nie reaguje na przywracanie systemu z zapisanych punktów przywracania. Żadne zabiegi w tym najbardziej popularny fix "wyłączenie podpisywania sterowników" nie działa.

Jedynie instalacja od nowa. Dodatkowo na kilku komputerach zauważyłem, że nie można ustawić funkcji przywracania systemu na świeżo zainstalowanym systemie z pobranymi aktualizacjami z Windows Update. Poniżej załączam zdjęcie ekranu. Wydaje się że to wina marcowych aktualizacji Windows Update. Dzieje się tak na różnych kompilacjach Windows 10. Jako że są to komputery z Windows 10 Pro, to po instalacji wyłączam Windows Update.

Pan Mariusz załączył także zapis awarii: On Thu 11.03.2021 12:21:10 your computer crashed or a problem was reported crash dump file: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe(nt!FsRtlRegisterFltMgrCalls+0x5CF23) Bugcheck code: 0x5A (0x1, 0xFFFFB60FA95F5890,0xFFFF9F064418E840, 0xFFFFFFFFC000003A) Error: CRITICAL_SERVICE_FAILED