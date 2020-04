Microsoft zatrudnił byłego pracownika Apple. Był między innymi ekspertem od 5G

Udostępnij:

Rubén Caballero, jeden z ważniejszych pracowników Apple, w ubiegłym roku opuścił firmę po 14 latach pracy. Jak się okazuje, rok później rozpoczął współpracę z Microsoftem. Niewykluczone, że czekał aż minie okres zakazu konkurencji.

Caballero był w Apple VP Engineering, czyli jednym z kluczowym przedstawicieli firmy w sprawach rozwoju inżynierii. W ciągu ostatnich kilku lat odpowiadał między innymi za współpracę z dostawcami modemów. W całej historii swojej pracy w Apple rozwijał technologie bezprzewodowe dla urządzeń takich jak iPhone, iPad, Mac czy nawet Apple TV.

Po odejściu z Apple w kwietniu ubiegłego roku, Caballero przez blisko rok pracował jako niezależny ekspert techniczny. Pomagał podejmować decyzje dotyczące rozwoju w wielu start-upach Doliny Krzemowej. Wśród ważniejszych projektów wymienia się Keyssa i Humane, prowadzone przez innych byłych pracowników Apple.

Apple pracuje nad smartfonem 5G i traci kluczowego pracownika na rzecz Microsoftu

Wśród najbardziej wyczekiwanych nowości w kolejnym modelu iPhone'a wymienia się głównie obsługę technologii sieci 5G. Apple nie potwierdziło plotek, ale prędzej czy później zdecyduje się na taki krok. Wkrótce sieć 5G będzie dostępna globalnie, więc nie inwestowanie w nią byłoby ogromną stratą dla firmy, także wizerunkowo.

Rubén Caballero w 2010 roku /Fot. Apple

Jednym z kluczowych ludzi odpowiedzialnych za rozwój 5G w Apple było właśnie Rubén Caballero. Teraz jak okazuje się, dołączył do firmy Microsoft, wieloletniego konkurenta. I niekoniecznie jego zadaniem będzie rozwój 5G. Jego nowe stanowisko to "Corporate Vice President Engineering - Hardware Design & Technology".

Oznacza to, że najprawdopodobniej będzie brał udział w rozwoju kilku projektów. Przede wszystkim może pomóc rozwinąć linię Microsoft Surface, a szczególnie dwuekranowy smartfon Surface Duo z systemem Android. Firma planuje wypuścić go na rynek jeszcze w lato tego roku. Kolejnym projektem, w którym Caballero może się odnaleźć jest dwuekranowy laptop z systemem Windows 10X.

Na profilu LinkedIn Caballero przeczytamy także w opisie jego stanowiska "Mixed Reality & AI Division - HoloLens, Special Projects and more to come". Najwyraźniej weźmie udział w projekcie rozwoju gogli wirtualnej rzeczywistości Microsoftu - HoloLens.