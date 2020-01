Mówcie co chcecie, ale WP Pilot na Android TV to najwygodniejsza darmowa metoda na telewizję

Udostępnij:

WP Pilot to jedna z najpopularniejszych w Polsce aplikacji do obsługi telewizji internetowej. Ponad 1 mln pobrań mówi sam za siebie. Właśnie dostała świetne odświeżenie interfejsu na Android TV. I wiecie, co? Jest jeszcze lepsza niż dotychczas.

Telewizja bez anteny i kablówki? To przez Internet

W obecnych czasach coraz więcej młodych ludzi rezygnuje z posiadania telewizora, ewentualnie używają go tylko do obsługi serwisów strumieniowania albo jako monitor, czy to konsoli czy peceta. Bez anteny czy dekodera. Dodatkiem może być telewizja przez internet. Cena jest bardzo konkurencyjna, a wiele można mieć nawet bez płacenia.

Przy okazji nie jesteśmy uziemieni z dekoderem czy anteną, co stanowi dobrą opcję na wyjazd czy nawet chęć obejrzenia czegoś w kuchni przy gotowaniu, lub mamy potencjał na kolejny odbiornik. Może być nim telewizor z Android TV, smartfon, komputer, tablet.

Przez sieć możemy oglądać telewizję np. dzięki aplikacji NC+ Go czy Play TV. Mają pewną ograniczoną liczbę kanałów i można odbierać je na komputerach czy telewizorach (chociaż NC+ Go nie ma aplikacji na smart TV), ale wymagają podpisania umowy z operatorem telewizji satelitarnej lub operatorem telekomunikacyjnym.

Bez abonamentu czy koniecznych dodatkowych usług

Za to WP Pilot nie wiąże się z dodatkowymi usługami czy żadną mową. Można go używać na takich platformach jak Android, iOS, Windows, Xbox, w tym dzięki przeglądarce internetowej. Również z wykorzystaniem Chromecast lub AirPlay. Dla kontrastu część konkurencji w ogóle nie zezwala na przesyłanie bezprzewodowe do TV.

WP Pilot działa bardziej na zasadzie Netflixa z comiesięcznie opłacaną subskrypcją, ewentualnie jednorazowo opłacanymi pakietami. Ale sporo kanałów dostępnych jest nawet bezpłatnie, choć przed seansem trzeba wtedy chwilę pooglądać reklamy.

Nie lubiłeś WP Pilota na Android TV? Warto wrócić do aplikacji

Wróćmy jednak do samej aplikacji. Obsługa w przeglądarce czy na telefonie była od momentu wprowadzenia usługi w porządku. Niestety jeszcze niedawno, mimo obecności na Android TV, WP Pilot był tam odpychający. Działał dobrze, ale poza transmitowaniem treści nie oferował nic więcej. Nawet cyfrowa telewizja naziemna wygrywała funkcjonalnością. Dostawaliśmy listę stacji z grafiką ich logo i tyle. Żadnego podglądu, opisana trwającej audycji czy programu. Nic, krótko mówiąc.

Sam od dłuższego czasu używam WP Pilota, ale byłem zniesmaczony jakością aplikacji na Android TV. Czasem ręcznie sprawdzałem program, albo używałem transmitowania na TV przez Chromecast z bardziej dopracowanej wersji smartfonowej. Teraz nie wyobrażam sobie lepszego interfejsu. Testowanie, a w zasadzie normalne codzienne użytkowanie, na TV z Androidem 7.0 i przystawce Xiaomi z Androidem 8.0, nie nastręczało żadnych problemów.

WP Pilot na Android TV to najwygodniejsza konsumpcja telewizji

W tej chwili interfejs na Android TV zdaje się być najlepszy. Ma mniej więcej bliźniacze możliwości co smartfonowy i przeglądarkowy, ale wydaje mi się wygodniejszy. Ciekawszy od obsługi dekodera satelitarnego czy konkurencyjnych aplikacji. Po włączeniu wyświetla się nam wybór list: ustawione przez nas Ulubione, Ogólne, Filmowe i serialowe, Dokumentalne i przyrodnicze. Ponadto sekcja Program TV.

W nim znajdziemy wszystkie dostępne kanały z podglądem aktualnych i przyszłym audycji, paskiem postępu i godzinami emisji. Podobnie opisane są stacje we wspominanych działach. Dodatkowo wyszukiwanie tekstowe, a nawet głosowe. Czego chcieć więcej?

W zasadzie niczego. Najwyżej nagrywania na serwerach, co oferuje część konkurencji. To pamięć na kilka dni wstecz. Można wrócić do przegapionego odcinka programu lub odtworzyć audycję od początku. Szkoda też braku pewnych stacji, ale żaden usługodawca nie ma 100 proc. pokrycia. Zawsze znajdą się jakieś stacja telewizyjna, które są obecne tylko na części platform, a przy tak szerokiej ofercie i tak mamy co oglądać.

Prawie 100 kanałów, a 31 za darmo

Co z ofertą? W bezpłatnym pakiecie dostajemy 31 kanałów, ale bez jakości HD i z koniecznością oglądania kilku reklam przed włączeniem kanału telewizyjnego, ale faktycznie koszty są zerowe. 6,90 zł to dołożenie trzech nowych pozycji, jakość HD i brak reklam (oczywiście te normalnie nadawane w ramówce telewizji są, nikt ich magicznie nie wytnie).

Średni pakiet za 22,90 zł oferuje 59 kanałów, a najwyższy kosztujący 34,90 zł pokaźne 92 kanały. Dodatkowo można dokupić 4 stacje Eleven Sports za 14,90 zł (przy okazji wyłączenie reklam z darmowej puli kanałów). Ceny są o kilka złotych wyższe, jeśli nie ustawimy automatycznie przedłużanego pakietu, więc warto wybrać cykliczną opcję. Tak jak np. w Netflixie da się w każdym momencie wyłączyć subskrypcję.

Można powiedzieć, że to nawet świetny zamiennik ofert płatnej telewizji innych usługodawców i idealne uzupełnienie telewizora, którego nie planowaliśmy zaopatrzyć w antenę lub dekoder. Także tandem standardowej telewizji naziemnej i najwyższy pakiet WP Pilot wychodzi bardzo atrakcyjnie.

Dostajemy wtedy mobilność i dodatkowy ekran. Jeśli nie chcemy walczyć o pilota, wystarczy dostęp do sieci i smartfon, Android TV czy komputer. Zgodnie z badaniem Gemius/PBI w listopadzie 2019 r. z WP Pilot korzystało 2,3 mln realnych użytkowników. Taka liczba internetowych telewidzów, to chyba dobra rekomendacja.

Aplikację WP Pilot znajdziesz w naszym katalogu oprogramowania.