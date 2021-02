Muzyka w tle podczas rozmów – nietypowy patent policjanta z USA

Udostępnij:

Policjant z Beverly Hills wypracował interesujący sposób na niebędące mu na rękę nagrywanie go w czasie pracy. Do sieci trafiły nagrania, które ukazują funkcjonariusza intencjonalnie włączającego znane piosenki w smartfonie podczas rozmowy z nagrywającym go przechodniem i ma w tym ukryty cel. Chodzi o późniejsze zablokowanie materiału przez algorytmy wychwytujące tego rodzaju naruszenia praw autorskich.

Sprawa rodzi mieszane komentarze, ale trzeba przyznać, że sam pomysł jest interesujący. Ma też niestety wady. Założenie policjanta jest takie, by film został automatycznie usunięty z sieci (na przykład z YouTube'a), kiedy nagrywający zdecydowałby się go opublikować. W praktyce jednak, jak pokazuje znaleziony w sieci przykład, różne serwisy w różny sposób analizują wykorzystane utwory w filmach.

I tak na przykład z YouTube'a faktycznie taki film prawdopodobnie by zniknął (lub został w inny sposób ograniczony przez automat wykrywający naruszenia praw autorskich), ale w innych przypadkach ten pomysł po prostu się nie sprawdzi. Okazuje się na przykład, że algorytmy na Instagramie wykrywają, że muzyka jest tylko fragmentem nagrania i zastosowana w tle, a taki film nie jest w żaden sposób blokowany.

Jak poinformowano później w zagranicznych mediach, policja w Beverly Hills obiecała przyjrzeć się sprawie i zweryfikować zachowanie funkcjonariusza z filmu. Komentatorzy zarzucają mu próbę blokowania wolności słowa.