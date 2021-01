Na OLX grasuje szajka oszustów. Udają kupujących, a okradają konta bankowe

Udostępnij:

Oszuści ciągle próbują nowych sztuczek. Odkąd w serwisie OLX pojawiła się możliwość płatności, wykorzystują także ten motyw. I jak się okazuje, całkiem skutecznie im to wychodzi.

Już wcześniej opisywaliśmy analogiczny sposób oszustwa, ale tym razem o sprawie informuje policja, a więc robi się poważnie. Dochodzi do wielu tego typu przestępstw i zaledwie tylko policjanci z Sopotu zostali powiadomieni o kilku tego typu oszustwach w ciągu kilku dni. A co dopiero mówić o skali krajowej. W ubiegły weekend jedna z poszkodowanych wystawiła na sprzedaż oprawki dziecięce za ok. 50 zł. W rzeczywistości straciła kilka tysięcy złotych.

Oszuści kontaktują się ze swoimi ofiarami za pośrednictwem komunikatora WhatsApp. Poszukują ogłoszeń, na których podany jest numer telefonu komórkowego. Tyle im wystarczy, skontaktować się poprzez WhatsApp. Udają, że są zainteresowani zakupem i oczywiście "już przelewają pieniądze".

"Wysyłany jest przy tym link do fałszywego serwisu płatności. Niestety, zamiast otrzymać pieniądze za sprzedany przedmiot, z kont sprzedających znikają pieniądze. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności" - tłumaczy Lucyna Rekowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

Osoby podszywające się pod zainteresowanych zakupem manipulują swoimi ofiarami. W rozmowie informują, że zapłacą przez funkcję płatności OLX. Wyjaśniają ofiarom na czym poleca ten sposób płatności i wysyłają link do fałszywego serwisu, gdzie sprzedający ma wypełnić formularz. Oprócz wrażliwych danych, witryna prosi o podanie takich informacji jak pełne dane karty płatniczej, a także... kod SMS, który ma "połączyć kartę z serwisem płatniczym". W rzeczywistości kod to potwierdzenie transakcji płatniczej.

Niestety ofiary nie zwracają uwagi na szczegóły. Przychodzący kod SMS zawsze zawiera informację, w jakim celu został podany. Ofiara opisywanego przez policję przestępstwa zdała sobie sprawę z tego, że została oszukana, dopiero po ponownym dokonaniu całej procedury. Zalogowała się na konto bankowe i zauważyła, że z konta zniknęło kilka tysięcy złotych.

Jak działają Płatności i Przesyłki OLX i jak nie dać się oszukać?

Już w pierwszym okienku po zalogowaniu OLX ostrzega przed oszustami. Nie należy tego typu informacji ignorować. Zawiera zarówno szczegóły dotyczące oszustw, jak i poradnik do odpowiedniego uruchomienia usługi Płatności OLX. I to właściwie najlepsze rozwiązanie, aby się ochronić. Jeżeli wiesz, na jakiej zasadzie działa dany system, to nikt nie wmówi ci, że jest inaczej.

Aby uruchomić Płatności OLX, najpierw dodaj ogłoszenie. Następnie wybierz "dodaj przesyłkę". OLX poprosi o podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail. Teraz pozostaje czekać, aż znajdzie się kupujący, chętny do zakupu towaru z przesyłką. Kiedy już do tego dojdzie, OLX poprosi o potwierdzenie sprzedaży, a następnie o podanie danych adresowych oraz płatności.

Nie będzie to numer twojej karty płatniczej, ale numer konta bankowego, na który chcesz otrzymać pieniądze. Całość odbędzie się za pośrednictwem witryny OLX.pl, a więc żadne linki przesyłane przez kupujących nie są ci potrzebne. Jeśli takie otrzymasz, natychmiast zgłoś sprawę serwisowi.