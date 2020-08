Nadchodzi DirectX 12_2. Pomoże wygasić starsze technologie i dołoży wiele nowego

Udostępnij:

Microsoft zapowiedział zmiany do DirectX 12_2. Według firmy z Redmond nowa wersja API jest "gigantycznym" skokiem naprzód. Zapowiedź nadeszła tuż przed terminem konferencji firmy Nvidia, przewidzianej na 1 września 2020, gdzie dowiemy się o najnowszych innowacjach w kartach graficznych.

DirectX 12_2, póki co, dostępny jest jedynie dla kart Nvidii należących do rodziny Turing, a więc serii GeForce RTX oraz Quadro RTX. Jednakże API Microsoftu będzie także kompatybilne z architekturą RDNA2, a więc z Xbox Series X (i jeśli PS5 ostatecznie jest oparte o RDNA2 – to także z konsolą Sony).

Aktualizacja DirectX ma przede wszystkim pomóc deweloperom i uprościć proces tworzenia gier w czterech aspektach:

DirectX raytracing (niewymagający już CPU)

Mesh shaders (rozwiązanie dające większą kontrolę nad renderingiem geometrii terenu)

Variable Rate Shading (dynamiczne obniżanie rozdzielczości w momentach, gdzie nie zauważymy zmiany jakości)

Sampler feedback (załadowywanie tekstur tylko wtedy, gdy są one potrzebne)

DirectX 12 Ultimate to sekretna broń Xbox Series X. Wspomoże też GPU AMD i Nvidii https://t.co/N7Bi7eA5eP — dobreprogramy (@dobreprogramy) March 20, 2020

Warto wspomnieć, że wprowadzenie DirectX 12_2 sprawi, że deweloperzy będą mogli skorzystać wyłącznie z Direct3D 12, co może przyspieszyć porzucenie Direct3D 11.

Aby uzyskać D3D_FEATURE_LEVEL_12_2 należy dysponować Windowsem 10 (build 20170 i późniejszy) oraz DirectX SDK w wersji dla Insiderów.

Warto podkreślić, że w przyszłości, oprócz nowych układów AMD opartych o Navi 2, DirectX 12_2 ma być zgodny także z nadchodzącymi SoC Snapdragon.

DirectX 12 na Windowsa jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.