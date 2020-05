Nadchodzi Surface Book 3: 32 GB RAM-u, szybszy SSD, Ice Lake i Quadro GPU

Udostępnij:

Microsoft zapowiedział właśnie Surface Book 3, który wypiera poprzednią wersję sprzed 2 lat. Nowa hybryda 2w1 (z odczepianą klawiaturą) odznacza się dużo większą ilością RAM-u, najnowszymi procesorami Intel Ice Lake i szybszym SSD. Czy jednak cała reszta jest tak imponująca?

Generalnie przeskok od Surface Book 2 do 3 jest bardziej ewolucyjny. Docenią go jednak profesjonaliści, bo wreszcie w sprzedaży pojawią się modele z 32 GB RAM-u. Taka ilość powinna być wystarczająca do większości kreatywnych zastosowań, jak zaawansowana obróbka zdjęć czy wideo.

Inną bardzo znaczącą zmianą jest wprowadzenie bardzo szybkich dysków SSD M.2 2280 w modelach z 1 TB i 2 TB. Są to najszybsze dyski, jakie do tej pory zastosował w swoich komputerach Microsoft.

Jeśli chodzi o układy graficzne, najtańsze warianty posiadają jedynie zintegrowany Iris Plu, natomiast te droższe dodatkowo dysponują dedykowanym GPU, w tym GTX 1650 Max-Q (w wersji 13,5-calowej), GTX 1660 Ti (u wariantu 15-calowego) oraz Quadro RTX 3000.

GTX 1650 i 1660Ti nie są imponującymi układami graficznymi, bo nie obsługują np. ray-tracingu, ale powinny starczyć do rozgrywki w 1080p przy 60 FPS. Natomiast Quadro RTX 3000 to nowa, wydajna opcja w linii Surface, dodana dla profesjonalistów pracującymi nad renderingiem 3D czy z oprogramowaniem CAD.

Surface Book 3 podpięty przez Surface Dock do zewnętrznych monitorów, fot. Microsoft

Z minusów – nadal nie ma obsługi Thunderbolt 3,a procesory mają 15 W TDP, a co za tym idzie - niższe taktowanie, w przeciwieństwie do 45 W odpowiedników w Macbookach Pro. Warto jednak podkreślić, że Surface Book 3 (tak, jak i SB2) jako jeden z nielicznych produktów z tej rodziny posiada gniazdo USB-C.

Ekran jest z kolei niezmieniony od czasów drugiego Surface Booka i ma rozdzielczość 3240 x 2160 z obsługą HDR i szerokiej palety barw oraz dotyku i cyfrowego długopisu Surface Pen. Czas pracy na baterii w modelu 15-calowym Microsoft oszacował na 17,5 godzin standardowego użytkowania

Surface Book 3 wraz z innymi nowo zapowiedzianymi produktami Microsoftu, w tym Surface Go 2, fot. Microsoft

Surface Book 3 wchodzi do sprzedaży w USA i Kanadzie od 21 maja 2020. Najtańszy wariant zaczyna się od 1599 dolarów, a najdroższy - od 3499 dol. Komputer wejdzie na inne rynki, w tym europejski w przeciągu kilku tygodni od premiery w Ameryce Północnej.