Nawigacja Waze otrzymuje nową funkcję. Brakuje jej w Mapach Google

Waze, czyli mapy, korki i nawigacja na żywo, otrzymuje nową funkcję. Konkurent Map Google od teraz będzie informować o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.

Mapy Google mają wielu konkurentów, ale ze względu na pre-instalacje ich na smartfonach z systemem Android, naturalnie zdobywają sporą przewagę. Wielu Polaków korzysta z aplikacji Yanosik, cieszącej się dość dobrą opinią. Głównie ze względu na możliwość dodawania komunikatów przez innych kierowców. Podobnie wygląda to w przypadku Waze.

Waze to teoretycznie konkurent Map Google, chociaż w praktyce od 2013 należy do Google. Alphabet Inc wykupił Waze Inc za 966 milionów dolarów. Aplikacja rozwija się jednak swoim życiem, niezależnie od rozwoju Map Google, co pokazują ostatnie zmiany.

Now on Waze you can get alerts for where the railroad crossing is ... before you're crossing the railroad ⚠️ pic.twitter.com/xzDheXVtZf