Netflix za darmo bez konta – przynajmniej częściowo. Oto nowy, nietypowy marketing

Udostępnij:

Netflix stał się częsciowo dostępny dla każdego za darmo – nie trzeba zakładać konta i podawać swoich danych, aby obejrzeć wybrane filmy i pierwsze odcinki popularnych seriali. Nie ulega wątplwiości, że to kolejna forma promocji Netfliksa, która docelowo ma zachęcić do wykupienia abonamentu, ale nie zmienia to faktu, że w efekcie użytkownicy mogą za darmo obejrzeć kilka ciekawych produkcji.

Netflix za darmo dostępny jest pod adresem netflix.com/pl/watch-free, gdzie można obejrzeć pierwsze odcinki kilku seriali i programów oraz 4 filmy. Nie trzeba zakładać konta i podawać jakichkolwiek danych – wystarczy odwiedzić powyższą stronę przez przeglądarkę (koniecznie z poziomu komputera), a następnie skorzystać z przycisku "Obejrzyj teraz" pod wybraną produkcją.

Netflix zachęca do oglądania darmowych filmów i seriali, fot. Oskar Ziomek.

W ten sposób można obejrzeć za darmo pierwsze odcinki seriali i programów: Stranger Things, Szkoła dla Elity, Dzieciak rządzi znowu w grze, Jak nas widzą, Miłość jest ślepa oraz Grace i Frankie, a także filmy: Zabójczy rejs, Dwóch papieży, Nie otwieraj oczu oraz Nasza planeta. Filmy można wyświetlić na pełnym ekranie. Jakość ustalana jest najpewniej automatycznie – "na oko" można liczyć na coś w okolicy 720p, jednak oficjalnej informacji brak.

Warto natomiast zaznaczyć, że opisywany "darmowy Netflix" pozwala zmieniać ustawienia dźwięku. Zainteresowani mogą więc zdecydować się na lektora (lub dubbing), bądź dźwięk oryginalny, a w razie potrzeby wyświetlić napisy. O opisywanej promocji Netfliksa możecie także przeczytać na Gadżetomanii.

Netflix na Windowsa, Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.