Nie myślą o kryzysie. Oczekiwania programistów rosną

Kiedy w wielu innych branżach dyskutuje się o możliwych cięciach, doświadczeni programiści wyczekują podwyżek. Tak wynika z najnowszego raportu portalu rekrutacyjnego No Fluff Jobs. Według analizy najbardziej doświadczeni chcieliby zarabiać, średnio, o 40 proc. więcej niż teraz.

Czyli ile? Średnia wynosi obecnie ok. 19,5 tys. zł netto na umowie B2B, a w przypadku umowy o pracę ponad 11 tys. zł netto. Po podwyżce doświadczony programista, mający ponad 8-letnie doświadczenie, liczy teraz na 27 tys. zł netto na fakturze i 15 tys. zł netto na umowie o pracę.

Nieco mniej doświadczeni (5-8 lat) przyznają się, że dostają na rękę 10 tys. zł, a oczekują 12 tys. zł. Osoby pracujące w branży 2-5 lat deklarują, że ich pensja netto wynosi 8 tys. zł, a chcieliby, aby wynosiła prawie 10 tys. zł.

Branża jak zwykle kusi zarobkami, ale nowi mogą mieć pod górkę. Z raportu wynika, że oferty niejuniorskie stanowią prawie 95 proc. wszystkich ogłoszeń w IT.

– Obserwujemy znacznie większą ilość ofert pracy dla osób o większym doświadczeniu w branży IT (poziom mid, senior i ekspert). To efekt zwiększonego zapotrzebowania na szybkie wdrożenia projektów i cyfrową transformację w sektorach, które do tej pory działały poza siecią lub które w związku z pandemią musiały przyspieszyć swoje plany rozwojowe – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.