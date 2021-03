Nie sprawdzisz, kto odwiedził twój profil. To nowe oszustwo na Facebooku

Udostępnij:

Po Facebooku krążą sponsorowane wpisy reklamujące "dodatkowe funkcje dla Messengera". Oszuści twierdzą, że wprowadzono aktualizację, która nie trafiła do wszystkich telefonów. Oczywiście nie mają dobrych intencji.

Ten przypadek jest wyjątkowo bezczelny. Przestępcy reklamują fałszywego Messengera na... Facebooku. Co więcej, stronę internetową powiązaną z atakiem przygotowano tak, aby wyłudzać dane osobowe, dostępy do Facebooka a także pieniądze. Wszystko w jednym.

Ofiary najpierw trafiają na post sponsorowany na Facebooku. Oszuści umieścili w nim zrzuty ekranu aplikacji Messenger, pochodzące z informacji prasowych Facebooka. Nad nimi widnieje informacja o rzekomej aktualizacji oraz skrócony link. Już po kliknięciu robi się dziwnie, bowiem ofiary są przenoszone na stronę z logo firmy Oppo, oraz informacją "zapisz się, aby otrzymać darmowe prezenty".

Na kolejnej stronie znajdziemy okienko logowania do Facebook Messengera. W tym momencie oszuści próbują wykraść dostępy do kont Facebook, prawdopodobnie w celu dokonywania innych kradzieży, np. przy pomocy oszustwa na BLIK-a. Myśleliśmy, że to wszystko na co stać przestępców, ale krok dalej robi się jeszcze ciekawiej.

W tym momencie trafiamy na stronę, na której należy podać numer telefonu, aby zarejestrować się do płatnego abonamentu. Nie wiadomo, do czego właściwie się zapisujemy. Prawdopodobnie oszuści mają nadzieję, że uda im się zmanipulować odbiorcę tak, aby myślał, że zapłaci 36,90 zł za dodatkowe funkcje Messengera. Jednak ofiara nigdy nie zobaczy, kto odwiedzał jej profil.