Oszustwo "na Facebook'a". Cyberprzestępcy przejmują konta

Z treści SMS-ów dowiadujemy się, że "numer telefonu przypisany do konta [red. na Facebooku] został zmieniony". W ten sposób oszuści sugerują nam, że ktoś próbuje przejąć dostęp do naszego konta. Dodatkowo w wiadomości próbują grać na emocjach - "jeśli to nie ty, anuluj natychmiast", co ma zachęcić nas do natychmiastowego działania.

Oszuści podszywają się pod Facebooka

Oczywiście anulowanie wspomnianej zmiany numeru przypisanego do konta może nastąpić po kliknięciu w przesłany SMS-em link. Jak i w wielu innych, podobnych przypadkach kieruje on do fałszywej strony logowania do Facebooka. Oszuści tylko czekają, aż wpiszemy tam hasło oraz login, bo pozwoli im to na przejęcie naszego konta.

CSIRT KNF informuje, że przejęte w ten sposób konta są wykorzystywane do dalszych oszustw. Jednym z popularniejszych jest tzw. oszustwo "na Blika", w którym z przejętego konta przestępcy wysyłają wiadomości z prośbą o przelanie pieniędzy za pośrednictwem BLIKa. Warto jednak pamiętać, że wariantów jest znacznie więcej, a oszuści cały czas starają się je zmieniać i udoskonalać.

Co zrobić, aby nie stać się ofiarą cyberoszustów? Przede wszystkim należy stosować zasadę ograniczonego zaufania i uważać na podejrzane wiadomości SMS, zwłaszcza gdy został w nich zamieszczony link przekierowujący do strony internetowej. Pamiętajmy też, aby nie podawać swojego hasła i loginu - czy to do bankowości internetowej, czy do mediów społecznościowych na nieznanych witrynach.

Jeśli cokolwiek budzi nasze wątpliwości, lepiej zastanowić się kilka razy nad podjęciem dalszych kroków i zweryfikować pochodzenie i prawdziwość otrzymanego SMS-a. Utrata konta na Facebooku może wiązać się z wieloma problemami, a jego odzyskanie nie zawsze jest możliwe.

Karolina Modzelewska, dziennikarka dobreprogramy.pl