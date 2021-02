Nintendo Switch sprzedaje się w ekspresowym tempie: blisko 80 mln sztuk

Udostępnij:

Firma Nintendo w najnowszym sprawozdaniu finansowym właśnie ujawniła wyniki sprzedaży swojej najnowszej konsoli. Nintendo Switch rozszedł się w nakładzie niemal 80 milionów egzemplarzy w niecałe 4 lata po swojej premierze.

Nintendo Switch jako sprzęt łączący cechy konsoli przenośnej ze stacjonarną (można podłączyć ją do TV) okazała się "strzałem w dziesiątkę". Zresztą - musiała nią być, bo poprzednia stacjonarna konsola Nintendo - Wii U była finansową klapą (mówił o tym były prezes Nintendo of America, Reggie Fils-Aime). Jej obecna sprzedaż wynosi 79,87 mln sztuk (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.). To piąty największy bestseller jeśli chodzi o sprzęty Nintendo, a Switch zdaje się sprzedawać w tempie szybszym (lub przynajmniej równym) niż nawet PlayStation 4 (73,6 mln w ciągu pierwszych 4 lat).

Nintendo Switch może niedługo dogonić Game Boya

Wyżej są tylko kieszonkowy Game Boy Advance (81,5 mln), Nintendo Wii, które zapoczątkowało szaleństwo na "gry ruchowe" (101,6 mln), klasyczny Game Boy (118,7 mln) i Nintendo DS (154 mln). W tym momencie Switch może poszczycić się, że w niecałe 4 lata rozeszło się więcej egzemplarzy niż Nintendo 3DS w przeciągu 10 lat od premiery do momentu zaprzestania produkcji (76,4 mln).

Jeśli Switch utrzymałby dotychczasowe tempo, z końcem 2021 roku, mógłby dobić do wyniku bliskiego oryginalnemu Game Boyowi.

Jeśli chodzi o dochody ze sprzedaży - wyniosły one 13,4 miliarda dolarów, co stanowi 37 proc. wzrost w porównaniu do roku 2019. Pomimo tego, że Nintendo jest sprzętem, który dominuje japoński rynek - nawet w obliczu premiery PlayStation 5 - sprzedaż w Japonii to zaledwie 22,4 proc. całych przychodów firmy.

Sprzedaż cyfrowa znacznie wzrosła w roku 2020 - skacząc aż o 105 procent i przynosząc dochody w wysokości 2,4 mld dolarów. Co bardzo ważne dla japońskiej korporacji - zysk operacyjny Nintendo zwiększył się aż o 98 procent w stosunku do 2019 r.

Tak udany rok jak 2020 r. skutkuje tym, że japoński gigant podniósł swoje prognozy na 2021 r. i oczekuje dochodów w wysokości 15,3 mld dolarów, z czego zysk netto ma wynieść 5,34 mld dol.

Pandemia służy grom wideo i konsolom

Pandemia ewidentnie służyła branży gier wideo i Nintendo w szczególności. W trakcie 9 ostatnich miesięcy 2020 r. sprzedało się 24,1 mln konsol Switch (wzrost o 36 proc. rok do roku) - przy czym 16,7 mln egzemplarzy to "tradycyjny" Switch, natomiast 7,3 mln sztuk to Nintendo Switch Lite - konsola przeznaczona wyłącznie do grania przenośnego (bez podłączenia do TV).

Jeśli chodzi o sprzedaż gier, wzrosła o 43 proc., a sprzedano 176,1 mln egzemplarzy. Best-sellerem okazał się "Animal Crossing: New Horizons", który rozszedł się w nakładzie 31,18 mln sztuk. Innymi popularnymi grami okazały się "Mario Kart 8: Deluxe", "Ring Fit Adventure", "Super Mario 3D All-Stars", "Paper Mario: The Origami King" i "Pikmin 3: Deluxe". Aż 29 tytułów na Switcha sprzedało się w liczbie ponad 1 mln egzemplarzy.

Rok 2020 po raz kolejny pokazał, że branża gier jest jednym z najstabilniejszych i rozwojowych biznesów. Z drugiej strony - w obliczu zamknięć wielu instytucji kulturalnych - to także jedna z najlepszych alternatyw, aby zapewnić sobie rozrywkę w domu.