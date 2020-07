Nowe Audi A3: Rozwiązania z wyższych segmentów w aucie kompaktowym

Udostępnij:

Nowe Audi A3 jest takie, jakie być powinno. Dobrze wygląda, nie szokuje, ale zwraca na siebie uwagę na ulicy. W wyposażeniu znajdziemy to, czego na próżno szukać u konkurencji w tym segmencie, ale z drugiej strony bardzo dobrze wyposażony model niektórych zniechęca ceną. Co nowego pojawiło się w popularnym kompakcie z Ingolstadt?

Duży ekran i wirtualne zegary już w standardzie

Wracając jeszcze na chwilę do ceny, która w podstawowej odmianie zaczyna się tuż przed poziomem 100 000 złotych, warto wspomnieć, że już w standardzie dostajemy bardzo wiele elementów wyposażenia, za które w innych modelach, przede wszystkim z niższych półek cenowych, musimy dopłacać. I tak już w podstawie dostajemy bardzo dobrej jakości dotykowy wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala z funkcją rozpoznawania pisma odręcznego oraz sterowania głosowego. Oprócz tego dostajemy cyfrowy zestaw wskaźników obsługiwany za pomocą przycisków na kierownicy. To również jest w standardzie, choć za wersję rozszerzoną z dodatkowymi funkcjami, na przykład dużym widokiem mapy nawigacji, trzeba dopłacić – opcja Audi virtual cockpit. W wersji plus ma on przekątną 12,3 cala (1920 x 720 pikseli) i oferuje trzy różne tryby wyświetlania, w tym grafikę o sportowym wyglądzie.

Nowy system MMI o poprawionej wydajności

System info-rozrywki w Audi już od kilku lat należy do jednych z najlepszych na rynku (chyba tylko MBUX Mercedesa bardziej przypadł mi do gustu), ale w modelu A3 Audi postanowiło iść o krok dalej. Zastosowano tu modułowy system info-rozrywki trzeciej generacji, który legitymuje się o wiele większą mocą obliczeniową, niż w poprzedniku. Zdaniem Audi, jest to nawet 10-krotnie wyższa moc obliczeniowa i wydajność. Nowy MIB 3 współpracuje z jednostką łączności online (Online Connectivity Unit —OCU) z wbudowaną kartą eSIM i modułem Wi-Fi dla mobilnych urządzeń końcowych pasażerów. System wykonuje wszystkie zadania związane z łącznością (na przykład odpowiada za telefonię i usługi Audi connect) z prędkością transmisji danych w standardzie LTE Advanced, nie zabrakło również zintegrowanego hotspotu WiFi.

Wszystkie ustawienia samochodu oraz konfiguracja systemu, począwszy od klimatyzacji, przez ustawienia foteli, po często wybierane cele nawigacji i często używane media - można zapisać w maksymalnie sześciu profilach. W standardzie dostępne jest radio cyfrowe DAB+, opcjonalnie radio internetowe albo radio hybrydowe. Podobnie jak w wyższych modelach marki, tak teraz również w modelu A3 znajdziemy zaawansowaną nawigację satelitarną. Przykładowo nawigacja przewiduje zmiany natężenia ruchu, oferuje wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne Google Earth i szczegółowe, trójwymiarowe modele wielu europejskich metropolii. Ponadto system Audi connect wzbogaca punkty na mapie o zdjęcia, informacje o godzinach otwarcia i o oceny użytkowników. Taka funkcjonalność sprawia, że korzystanie z nawigacji poprzez Android Auto mija się z celem.

Funkcje łączności obejmują także usługi car-to-X. Co to takiego? Otóż usługi te pomagają przykładowo znaleźć wolne miejsca parkingowe przy ulicy albo - komunikując się z systemem sygnalizacji miejskiej – korzystać z zielonej fali. Niestety funkcjonalność ta nie jest jeszcze dostępna w Polsce. Ba! Działa tylko w dwóch miastach niemieckich, m.in. oczywiście w Ingolstadt. Informacje o przełączaniu się sygnalizacji świetlnej są wyświetlane w kokpicie cyfrowym Audi virtual cockpit. W ten sposób kierowca może prospektywnie dopasować prędkość, co zwiększa wydajność i korzystnie wpływa na płynność ruchu ulicznego. Pokładowa kamera i czujniki pojazdu rozpoznają również niebezpieczne punkty na drodze oraz ograniczenia prędkości i przekazują informacje o nich do odpowiednio wyposażonych pojazdów. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej.

Jeśli ktoś chce korzystać z integracji smartfona z samochodem, może liczyć na wiele rozwiązań. Do dyspozycji użytkownika oddano aplikację myAudi, jest także Apple Car Play albo Android Auto oraz Audi phone box. Ta ostatnia pozwala na sprzężenie smartfona z anteną samochodową, jest także indukcyjna ładowarka.

Światła z sygnaturą, asystent wysiadania i shift-by-wire

Na koniec jeszcze co nieco o kilku interesujących gadżetach. Zacznijmy od świateł, , które są dostępne w aż trzech wersjach do wyboru. Już w standardowej, najtańszej odmianie, są niemal w całości wykonane w technologii LED. Po obu stronach, w zewnętrznych, dolnych kątach, w reflektorach diodowych Matrix, stanowiących najwyższą dostępną wersję, znajdują się cyfrowe światła do jazdy w dzień z diodową matrycą w układzie 3 x 5, którą można indywidualnie sterować. Dla modelu podstawowego charakterystyczne są linie poziome, a w przypadku linii wyposażenia zewnętrznego S line - dwie pionowe linie diod. Oczywiście reflektory diodowe Matrix oferują inteligentnie regulowane, nieoślepiające światła drogowe, dynamiczne kierunkowskazy i wiele innych funkcji – w tym nowe animacje przy otwieraniu i opuszczaniu pojazdu. Zbędne? Może i tak, ale to wszystko prezentuje się naprawdę świetnie!

Kolejną ciekawostką jest asystent wysiadania. Nie, nie chodzi o to, że fotel wysuwa się z samochodu, by wygodniej z niego wysiąść. Liczne czujniki monitorują otoczenie auta i jeśli kierowca lub pasażerowie chcą wysiąść, ale z tyłu lub z boku zbliża się inne auto, na przykład zasłonięte przez inny samochód na parkingu, system wyda ostrzeżenie wizualne i dźwiękowe. Bardzo przydatne, szczególnie, gdy z pojazdu korzysta rodzina z dziećmi.

Na koniec krótka wzmianka o skrzyni automatycznej S tronic ze sterowaniem shift-by-wire. Co to takiego? Otóż podobnie jak np. w nowej Skodzie Octavii czy Volkswagenie Golfie, również w Audi A3 zrezygnowano z tradycyjnego, mechanicznego przełącznika automatycznej skrzyni biegów. Od teraz za tryby jazdy odpowiada niewielki joystick, który przekazuje impulsy do sterownika przekładni automatycznej S tronic.

Podsumowanie

Podczas Warszawskiej prezentacji nowego Audi A3, które notabene jest w sprzedaży już od kilku miesięcy, udało mi się przejechać nieco ponad 100 kilometrów. Oczywiście trudno w tak krótkim czasie poznać auto w zadowalającym stopniu, ale zastosowane systemy, ekrany, dodatki wspomagające jazdę i poprawiające bezpieczeństwo – to wszystko działało bez zarzutu. Wysoka cena? Owszem, nie jest tanio, ale jeśli ktoś szuka kompaktowego auta do podróży nie tylko po mieście, ale również na trasy, z bogatym wyposażeniem i ciekawymi rozwiązaniami, Audi A3 to ciekawa propozycja.